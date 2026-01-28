El Ejido (Almería) activa el plan municipal de emergencias ante vientos previstos de hasta 120 kilómetros por hora

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, durante una reunión de coordinación con motivo de la activación del plan municipal de emergencias. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha activado el plan municipal de emergencias ante la previsión meteorológica que anuncia rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en el municipio y toda la Comarca en las próximas horas.

La decisión se ha tomado tras el aviso naranja emitido por los servicios de emergencia y meteorología, "con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar posibles daños materiales", según ha trasladado el Consistorio en una nota.

Desde la administración local, se ha coordinado a Policía Local, Protección Civil y servicios municipales para actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas, evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse, como cornisas, vallas publicitarias o andamios.

Del mismo modo, se aconseja seguir la información procedente de fuentes oficiales y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono 112 permanece operativo las 24 horas.

El plan de emergencias permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, evaluándose su desactivación en función de la evolución del episodio de viento y de los avisos de Aemet.