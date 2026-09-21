El Ejido (Almería) prepara una tercera fase del sistema de videovigilancia ante los robos en explotaciones agrícolas

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, durante la reunión con representantes de Asaja Almería. - ASAJA

EL EJIDO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha informado de que ya trabaja en la tercera fase de su sistema municipal de videovigilancia ante la preocupación por los robos y hurtos en explotaciones agrícolas.

Esta cuestión se ha abordado este lunes durante una reunión con Asaja Almería en la que también se ha analizado la expansión del 'Thrips parvispinus' y las necesidades de infraestructuras hídricas del municipio, según ha informado la organización agraria en una nota.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha explicado que, ante los robos, se puso en marcha un dispositivo especial de la Policía Local para reforzar la vigilancia en las zonas agrícolas afectadas, dentro de las competencias municipales, y ha recordado que el Consistorio ha reclamado "en numerosas ocasiones" a la Subdelegación del Gobierno un mayor refuerzo de la Guardia Civil y de los medios destinados a la vigilancia del campo.

Asaja Almería ha recordado a los agricultores la importancia de denunciar cualquier robo o hurto, aunque pueda parecer de poca entidad, ya que las denuncias permiten conocer la situación, facilitar la investigación e identificar las zonas en las que sea necesario reforzar la vigilancia.

Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido el 'Thrips parvispinus', una plaga que ya está presente en las principales zonas productoras de la provincia y cuya incidencia comienza a "preocupar especialmente con el arranque de los nuevos cultivos".

Asaja Almería ha insistido en que la prevención y la actuación coordinada son "fundamentales para contener su evolución". Ambas partes han coincidido en extender las medidas a todo el entorno productivo, con la vigilancia y el seguimiento de las plantaciones, el cumplimiento de los protocolos establecidos y, especialmente, la limpieza de los alrededores de los invernaderos y de aquellos espacios que puedan convertirse en reservorios de la plaga.

La organización agraria considera que esta actuación "no debe limitarse al interior de las explotaciones, sino que requiere también prestar atención al entorno agrícola, ya que la presencia de vegetación espontánea y otros focos próximos pueden dificultar el control de la plaga".

INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS HÍDRICOS

Durante el encuentro también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en las infraestructuras y recursos hídricos que necesita El Ejido, "dada la importancia estratégica del agua para el mantenimiento de la actividad agrícola y el futuro del sector en el municipio".

Asaja Almería ha reclamado continuar trabajando con las distintas administraciones para impulsar soluciones que "garanticen los recursos hídricos necesarios para las explotaciones".

La presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, ha destacado la importancia de mantener este tipo de encuentros con las administraciones locales, especialmente al inicio de campaña, para "poner sobre la mesa los problemas que están encontrando los agricultores sobre el terreno y buscar vías de coordinación y respuesta".