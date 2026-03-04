Empresarios del mármol ven con "incertidumbre máxima" el cierre del Estrecho de Ormuz, que obliga a buscar nuevas rutas

Archivo - El presidente de AEMA, Jesús Posadas, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

MACAEL (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) han trasladado la "incertidumbre máxima" que ha generado el cierre del Estrecho de Ormuz a raíz del conflicto en Oriente Medio y sus áreas de influencia, lo que obliga a las empresas del sector a buscar rutas alternativas para sus exportaciones.

"Esta situación implica un aumento en los plazos de entrega y las posibles penalizaciones derivadas", ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de AEMA, Jesús Posadas.

El representante de la patronal ha incidido en cómo los ataques han interrumpido el tráfico con ciudades de destino de los productos elaborados con piedra natural y mármol andaluz, entre ellas Abu Dhabi, Dubái y Doha.

Así, ha explicado que "muchos de los barcos" con mercancía procedente principalmente de Almería "están siendo desviados a la India, concretamente al puerto de Mundra", lo que supone importantes cambios en la logística planificada originalmente.

"De cara a envíos futuros, estamos barajando otras alternativas como el puerto de Yeda, en Arabia Saudí, y su posterior transporte por vía terrestre", ha añadido Posadas ante la posible persistencia del conflicto.

El presidente de AEMA ha advertido de que estas rutas alternativas no están exentas de costes, ya que el desvío de los barcos y el uso de camiones para el último tramo implicarían un aumento de precios y plazos, lo que podría derivar además en "penalizaciones".