Agencias de viajes andaluzas advierten de "grandes pérdidas" en el sector turístico ante el impacto del conflicto bélico

Archivo - Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha afirmado este miércoles que el principio de año para el sector turístico andaluz está siendo "realmente desastroso" y que se encuentra en una situación de "incertidumbre" tras los recientes conflictos bélicos que están ocurriendo en Oriente Medio, así como el impacto que ha tenido el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el paso de las últimas borrascas en Andalucía. Todos estos acontecimientos han provocado una oleada de cancelaciones, por lo que el sector prevé que se traduzcan en "importantes pérdidas a final de año", y que esto sea "una amenaza" tanto para las agencias emisoras como para las receptivas en la región, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa y el verano.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de FAAV, Luis Espejo, ha advertido de que tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, el conflicto bélico de Oriente Medio está afectando a todo tipo de agencias tanto emisoras como receptivas de viajeros, ya que esa zona esta considerada como "un hub de compañías aéreas que hacen recorrido prácticamente desde Europa hacia Asia".

"Es inimaginable la cantidad de cancelaciones que se han producido en estos días porque se han bloqueado espacios aéreos y eso hace que compañías como Qatar Airways, Emirates y otras muchas que hacen escalas en Oriente Medio, pues no nos permitan volar hacia Asia", ha lamentado Espejo.

Asimismo, el presidente de la federación ha aseverado que esta situación ha generado un contexto de "incertidumbre" en el sector turístico, debido a que las compañías aéreas habían afirmado que iban a reanudar su actividad a partir del día 10 de marzo, pero que "aun no se sabe cuanto va a durar este conflicto".

"Todo esto se traduce en que haya hoteles cancelados en el destino, transfers, y son muchas cosas que te obligan a no poder viajar, pero es que encima tenemos de cara a las próximas semanas, incluso a Semana Santa, la incertidumbre un poco de qué va a suceder, porque nunca se sabe, nadie te va a decir cuándo va a terminar un conflicto bélico; la situación es muy complicada ahora mismo", ha descrito Espejo.

En este sentido, ha señalado que las agencias de viajes andaluzas tienen clientes varados en destino sin forma de poder repatriarlos hasta la comunidad autónoma "porque no hay manera". "Estamos hablando incluso con el Gobierno a nivel nacional para ver si aumentan la operativa de rescate de muchos ciudadanos que están en sitios que no pueden volver y la agencia de viajes estamos hasta en estos trámites", ha detallado el presidente de la entidad.

Sin embargo, ha sostenido que el hecho de que la guerra se haya producido en dicha zona ha paralizado todo el movimiento aéreo porque "no es un sitio puntual como Ucrania, sino que es un sitio de paso". "La situación es bastante complicado porque la logística prácticamente de Oriente Medio a Asia o Australia pasa por ahí y ahora mismo está todo paralizado", ha apuntado.

REPATRIACIONES DE VIAJEROS

En cuanto a las repatriaciones de viajeros, la Federación Andaluza de Viajes ha indicado tanto el Gobierno como las agencias de viajes están cumpliendo con los plazos de repatriación de vuelta, aunque ha señalado que "aún hay gente que, por motivos circunstanciales, no han podido y estamos en contacto con ellos". La función que cumple la FAAV en estos casos es la de informar a los viajeros de lo que está sucediendo y buscarles una solución mientras se soluciona la situación, según ha argumentado Espejo.

"Obviamente cuando se sucede una situación extraordinaria de este carácter, las agencias de viajes deben tener la suficiente información para agilizar los trámites y adelantar o provocar los regresos, así como informar al cliente sobre los motivos por los que no va producirse su viaje y cuales son las alternativas que tienen ante esta situación; nuestra labor es asesorar", ha desarrollado el presidente de la entidad.

Al hilo, ha añadido que desde la Confederación Española de la Agencia de Viajes, que es la entidad matriz, la Federación Territorial, en este caso la andaluza, "tramitamos esa vinculación con el Ministerio, que es quien al final tramitan cosas especiales".

IMPACTOS EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ

En este sentido, Luis Espejo ha alertado de que la principal problemática que presentan las agencias de viajes andaluzas es "la incertidumbre de no saber cuánto va a durar, si va a afectar la Semana Santa, a todos los viajes planificados y cerrados, toda la operativa que existe de ida, como de ciudadanos de otros países que vienen a España, que son todos efectivos". A su juicio, esto este contexto actual afectará a los datos del sector turístico, ya que "esto va a tocar un poquito la línea de flotación del sector".

Además, ha remarcado que el impacto negativo que está generando la guerra en Oriente Medio se ha sumado a los últimos acontecimientos que también han azotado al turismo andaluz, como han sido el accidente ferroviario de Adamuz y el paso de las últimas borrascas en toda Andalucía, por lo que "las pérdidas serán aún mayores"

"Hay que tener en cuenta que hemos tenido un principio de año bastante complicado, porque primero ha sido el accidente de Adamuz, que fue en mitad de enero antes de Fitur, y eso ha sido bastante importante; esto suponía que 36.000 plazas se vendían diariamente entre subida y bajada en Andalucía, por lo que, parar en seco eso, son 35.000 personas diarias que dejan de moverse y que tenemos que buscarles alternativas", ha incidido Espejo, añadiendo que los aeropuertos andaluces no han podido absorber ese incremento de demanda.

Al respecto, ha afirmado que las agencias ya registraban un descenso de actividad en torno al 30% hasta antes del conflicto bélico, teniendo en cuenta el impacto del accidente ferroviario de Adamuz y de los temporales. No obstante, ha señalado que estos momentos --ante el desconocimiento de cuanto va a durar esta guerra-- no se podrá valorar y saber una cantidad específica de pérdidas "hasta que no pasen dos o tres meses". "Desgraciadamente, los números no van a ser halagüeños y prevemos unas pérdidas muy importantes", ha alertado el presidente de la FAAV.

Finalmente, ha destacado que la labor de las agencias de viajes andaluzas ante este contexto es mantener al cliente informado, asesorarlo y, por supuesto, de cara a las próximas vacaciones, "por si están afectadas por este conflicto y recomendar así otro tipo de labores como la de reclamación, cancelación, reubicación y la de recomendar al cliente otro destino más favorable y seguro".