Entregados los premios a los mejores TFG, TFM y tesis doctorales de la Universidad de Almería en el curso 2024-2025

Los tres premiados por la mejor tesis doctoral y trabajos fin de estudios, junto a representantes de la Cátedra de Economía Social. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa (Cides) ha sido este sábado el escenario de un doble encuentro estratégico para el sector. Tras celebrar una reunión de trabajo del Consejo Asesor de la Cátedra de Economía Social, sus miembros han procedido a la entrega de los Premios a las Mejores Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster (TFM) y Trabajos Fin de Grado (TFG) correspondientes al curso 2024-2025.

Según ha indicado la institución académica en una nota, el certamen, que ha evaluado 21 candidaturas presentadas por alumnos de la Universidad de Almería (UAL), nace para fomentar la investigación de excelencia en sostenibilidad e inclusión.

En contexto, el acto ha contado con la presencia de la directora del Cides y secretaria del Consejo Asesor de la Cátedra, Belén Sainz-Cantero Caparrós; el director de la Cátedra de Economía Social de la UAL, Carlos Vargas Vasserot; el director de EmprendeUAL, Carlos Cano; el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Amós García; y la codirectora de la Cátedra, Rebeca Gómez.

El jurado, integrado por los miembros del citado Consejo Asesor, ha destacado la dificultad de la decisión "por el alto nivel de los trabajos presentados". Los galardones han reconocido trabajos "que destacan por su calidad científica y su conexión con los principios de la economía social".

En concreto, el Premio a la Mejor Tesis Doctoral se ha otorgado a Ana Montiel Vargas por su tesis en Derecho 'Las empresas B y las empresas de inserción. Análisis jurídico de dos tipos específicos de empresas sociales'. El jurado ha subrayado su profundidad y su calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional.

Por su parte, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster ha sido concedido a Sergio Arturo Sánchez Farías por su investigación sobre las barreras culturales para la creación de valor compartido en pymes españolas. La UAL ha concretado que se ha valorado su solidez y su alineación con la sostenibilidad estratégica.

Por último, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado ha recaído en Irene Marruecos Rodríguez por su análisis sobre el impacto de las medidas medioambientales de la PAC en el sector agrícola de España. El jurado resaltó su contribución al entendimiento de una agricultura más verde y coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De esta forma, todos los premiados se han mostrado muy agradecidos por estos reconocimientos que ponen el final perfecto al esfuerzo y trabajo que han realizado con el apoyo de sus directores.

Con esta entrega de premios, la Cátedra de Economía Social de la UAL reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, inclusivo y responsable del entorno social y productivo almeriense, premiando el talento joven que liderará la transición hacia modelos de negocio más humanos.

XVII OLIMPIADA DE GEOLOGÍA

La decimoséptima edición de la Olimpiada de Geología organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL es considerada un "rotundo éxito" a tenor del número de participantes. El número exacto de inscripciones ha sido de 159, pasándose después a los 33 estudiantes preuniversitarios finalistas para la fase provincial. De carácter clasificatorio, las dos mejores han sido Carolina Sánchez, primera, y Victoria López, segunda, ambas del IES Sol de Portocarrero, de La Cañada, que han pasado así a la fase nacional. Esta tendrá lugar en Vigo el próximo 21 de marzo, e intentarán recuperar la primera posición conseguida por Almería en 2022.

En todo caso, más allá de que se trata de una competición, lo que se fomenta es lo que queda de fondo. Así, los objetivos marcados para este evento y para el resto de olimpiadas que propone anualmente Ciencias Experimentales pasan por el fomento de vocaciones y el acercamiento a la ciencia. El decano, Juan José Moreno, ha sido el encargado de dar la bienvenida al alumnado participante, a sus compañeros y al profesorado, valorando que "aunque la facultad no tiene la titulación de Geología, esta disciplina forma parte de Ciencias Ambientales".

El objetivo, según Moreno, "es que estos estudiantes se interesen por el medio ambiente; de hecho, si están interesados por la Geología, debe ser así porque, al fin y al cabo, la Tierra es un sistema dinámico y la Geología forma parte de él".

Al hilo, ha mostrado su satisfacción por el incremento de participantes, situando el foco en que "no son pocos los chavales que participan en varias de las olimpiadas que tenemos". Ha concretado que son seis, "las de Matemáticas, Física, y Biología, que ya se han celebrado, esta última recién incorporada, ahora Geología, una olimpiada que aporta mucho a la siguiente, que es la de Ciencias Ambientales, y nos quedaría la de Química".

Este formato es de máxima utilidad para la Facultad de Ciencias Experimentales, y ha precisado al respecto que "las olimpiadas son necesarias porque buscan no solo que los alumnos con talento se acerquen a la universidad, sino que después elijan nuestras titulaciones".

Por otra parte, ha explicado que "son un esfuerzo muy grande para la facultad, porque económicamente suponen una inversión importante, pero merecen mucho la pena, porque traemos aquí a los mejores alumnos de la provincia". En relación, ha felicitado a Juan Gisbert por su labor al frente de la de Geología y ha recordado "el colofón final" en junio.

"Hacemos todos los años un evento con los tres primeros clasificados de cada una de las olimpiadas, les entregamos un premio y un reconocimiento, como también un reconocimiento a sus centros, porque evidentemente si los centros de ESO y Secundaria no se involucran, los estudiantes no vienen a la universidad, así que esto es muy importante para la UAL, que debe apostar por ayudar a que todo este tipo de actividades se consoliden", ha apostillado.

El coordinador de la actividad y profesor de Geodinámica Externa, Juan Gisbert, ha señalado que "van ya unos cuantos años en los que se está aumentando el número de participantes y, de hecho, este 2026 hemos tenido que hacer una 'preclasificación' en los propios centros para poder manejar después, aquí en la universidad, los exámenes de las pruebas finales".

Estas son "primero un test, que otorga una primera puntuación, y después un reconocimiento de muestras geológicas, entre las que hay rocas, minerales, fósiles, materiales típicos geológicos que se utilizan para construcción, es decir, un poco de conocimiento general que queremos que tengan".

Al respecto de la preselección entre las inscripciones ha puntualizado que han quedado finalmente tres estudiantes de cada centro, y se han presentado once, la mayoría de la capital, pero también de municipios de la provincia, como Albox, Pulpí o Carboneras".

A eso ha añadido que "tenemos centros que tradicionalmente se han presentado a olimpiadas de la UAL, conocemos a los profesores, tenemos unos buenos contactos". En el incremento de interés en la Geología que se aprecia en los jóvenes, la Olimpiada tiene mucho que ver y, además, Gisbert ha estimado que "es una ciencia muy interesante y ofrecemos un plus con una serie de actividades tanto aquí en UAL como en la naturaleza, y así se les saca un poquito de la rutina del colegio".

Además, ha señalado que "no solamente vienen aquí a hacer una prueba, sino que les mostramos el Pabellón de Historia Natural, invitamos al resto de sus compañeros de clase, aunque no se presenten a la clasificación final, a que vengan también con ellos, y después nos vamos de excursión".

Este año ha sido a Cala Higuera, "a mostrar allí una serie de volcánicas". También "algunos tienen la posibilidad de venirse a pernoctar al Aula de Naturaleza Paredes, que gestiona la empresa Natures, que colabora en la coordinación de la Olimpiadas junto con la Facultad de Ciencias Experimentales, y ofrece ese centro para tener una convivencia".