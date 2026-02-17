Equinac deja de atender en la provincia de Almería varamientos de cetáceos y tortugas marinas tras casi 30 años

Un integrante de Equinac toma medidas a una tortuga marina varada. - EQUINAC

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de rescate de animales Equinac ha anunciado que deja de atender los varamientos de mamíferos marinos y tortugas marinas en la provincia de Almería después de casi tres décadas, tras la no renovación por parte de la Junta de Andalucía de la concesión del puerto deportivo de Almerimar a Almerimar S.A., lo que ha dejado "en 'stand by'" el proyecto para dotar de instalaciones y medios al centro de recuperación.

Según ha explicado la entidad a través de sus redes sociales, la no renovación de esta concesión, que contemplaba unas instalaciones a cargo de Almerimar S.A., ha impedido dar continuidad al proyecto ambiental y a la inversión prevista para crear un espacio con medios y personal destinado a la recuperación de estos animales.

Equinac ha señalado que este proyecto "no era exigible ni necesario para Almerimar S.A., pero sí quisieron incluirlo, aunque les costara el dinero y no tuviera nada que ver con el mero interés comercial de obtener beneficios solo como puerto a nivel comercial".

La asociación ha indicado que, desde hace más de un año, dejó de atender los avisos directos del 112 y la gestión pasó a la Administración autonómica y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por lo que, a su juicio, "la atención a estos animales ha retrocedido significativamente".

Equinac ha recordado que durante casi 30 años ha sostenido con recursos propios y con ayuda de entidades privadas como Almerimar S.A. o la Fundación Beátrice un centro de recuperación en la provincia, y que ha cubierto la totalidad de los avisos de varamientos en Almería de cetáceos y tortugas marinas, "tanto vivos como muertos", sin dejar "ni un solo animal sin prestar ayuda".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de su red de voluntariado, que ha acudido a los avisos "24 horas, 365 días al año", así como el apoyo de Guardia Civil, Protección Civil, Salvamento Marítimo, policías locales, Policía Nacional, ayuntamientos, empresas y ciudadanos.

La entidad autorizada para el rescate de fauna marina ha señalado que continuará su labor "desde otra perspectiva", en colaboración con otras organizaciones e instituciones en la conservación y protección del mar y sus especies, y ha pedido apoyo ciudadano "ahora más que nunca".