Espadas (PSOE-A) ve un "engaño en clave electoral" las disculpas de Moreno por la sanidad y pide "incrementar inversión"

ALMERÍA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha calificado este lunes de "pose" y "nuevo engaño en clave electoral" las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de que pidiera disculpas por la "demora y la incertidumbre" en la atención sanitaria, sentido en el que le ha reclamado "incrementar la inversión" y un "paquete de medidas económicas en el Parlamento".

Así lo ha trasladado el dirigente socialista andaluz en una comparecencia ante los medios antes de mantener una reunión con representantes sindicales en Almería, donde ha cuestionado las palabras de Moreno como un sincero "reconocimiento o asunción de que se han equivocado" y de que "no habían planificado la situación del invierno fundamentalmente" cuando desde principios de otoño "la atención primaria no funcionaba".

"Los andaluces tendrán que optar entre los que estamos dispuestos a defender e invertir en la sanidad pública, esa que iguala a todos más allá de su cartera, o aquella, la del PP, que sencillamente acepta una sanidad pública mediocre porque lo que incentiva en definitiva es la transferencia de recursos y pacientes a la sanidad privada", ha manifestado.

Espadas ha incidido en que ya ante el "colapso" que se produjo en Navidad se insistió desde su partido en "sentarse a hablar con los agentes sociales" puesto que ya en esa época y durante los meses anteriores el sistema sanitario andaluz presentaba dificultades en la atención presencial así como telemática, al no darse "plazos razonables de atención telefónica o de cita de especialidades". "Eso que no se reconoció", ha apostillado.

Así, el secretario general del PSOE-A ha recalcado cuál fue su interés en plantear medidas "contundentes" que permitieran "no seguir abusando del personal sanitario planteando más horas, más esfuerzos" sino, por el contrario, articular un paquete de medidas económicas que "permitiera tener más profesionales sanitarios".

"Esto no se planificó bien y por eso se fueron los 8.000 sanitarios a los que no se renovó y los que siguen sin saber qué va a pasar con ellos, que son todos los que ahora vencen sus contratos y tampoco saben realmente cuál va a ser su futuro inmediato", ha abundado Espadas, para quien el PP no tiene una "apuesta" real por la sanidad pública andaluza, ya que de lo contrario "habría un paquete de medidas económicas en el Parlamento, con luz y taquígrafos, recursos humanos, económicos y acelerando las inversiones en infraestructuras sanitarias que vienen con fondos del Gobierno de España" que Moreno "se olvida de decir" cuando "se hace una foto", según ha deslizado.

VOLVER A LOS NIVELES DE 2020

Para Espadas es preciso que la administración sanitaria dé "un gesto de que la sanidad pública andaluza va a volver a recuperar los niveles de la calidad de servicio que podía ofrecer hace dos años a la población andaluza", para lo que es preciso aportar "más recursos" e "incrementar la inversión per cápita" si se quiere "salir del furgón de cola de otras comunidades".

En esta línea, el líder del PSOE andaluz ha reconocido que esta cuestión "no es de ayer ni de antes de ayer" sino que es un asunto que se "arrastra desde la anterior crisis" como consecuencia de la "infrafinanciación" de la comunidad autónoma andaluza en "esos años en los que no se nos reconocía la población" y se enviaban "1.000 millones de euros menos" anualmente.

Con ello, ha recalcado su postura ante una ejecución "a ritmo" de los fondos que llegan del Estado porque "no creo que hayamos alcanzado el 25 por ciento de la ejecución global de las inversiones" del último presupuesto, una mejora de los recursos humanos de mano de las centrales sindicales y por la recuperación de la calidad asistencial, al menos, antes de la crisis sanitaria.