Un estudio aprecia el ajuste de la estrategia reproductiva de la carraca europea a eventos climáticos extremos

Ejemplar de carraca europea. - CSIC

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y participado por la Estación Biológica de Doñana (EbdCSIC) ha analizado cómo la carraca europea --'Coracias garrulus'--, un ave migratoria que realiza una única puesta de huevos al año, varía su reproducción frente a episodios de lluvia extrema.

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica Journal of avian biology, documenta cómo durante 2023, en un año marcado por "lluvias extremas" en la zona árida de Tabernas (Almería), la carraca "sufrió un gran aumento de las reproducciones fallidas".

En respuesta a dicho fracaso, incrementó el número de puestas de reposición con nuevas tandas de huevos "a niveles nunca registrados en 18 años de estudio", según ha trasladado el CSIC en una nota.

Además, el periodo reproductivo se alargó, adelantando el inicio de la puesta de huevos unos cinco días antes de lo habitual y retrasando las últimas puestas hasta once días.

A pesar de todo, el investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) del CSIC y coautor del trabajo, Francisco Castaño Vázquez, destaca que el número de polluelos y el éxito reproductivo "no varió respecto a la media de los últimos 18 años", lo que destaca la "flexibilidad reproductiva" de esta especie.

Este "cuasiexperimento natural" muestra alteraciones importantes en la fenología reproductiva, es decir, las fechas en las que se produce la cría, y una tasa elevada de intentos fallidos de reproducción durante la fase de incubación.

"La carraca realiza una puesta al año, pero si esta se malogra, solo en escasas ocasiones produce una segunda puesta", han explicado. Los investigadores detectaron en 2023 un aumento "sin precedentes" de los intentos compensatorios de reproducción.

Este estudio aporta "información valiosa sobre las respuestas de las aves al cambio climático", detalla Radovan Václav, coautor del estudio y científico del Instituto de Zoología de la Academia Eslovaca de Ciencias.

El retraso de once días en la puesta al final de temporada crea un potencial riesgo añadido, porque las olas de calor de verano suelen conllevar una disminución de los insectos de los que se alimenta la carraca y suponen una mayor exposición al estrés térmico de los polluelos.

Esta respuesta a las lluvias intensas "podría comprometer la supervivencia futura y el éxito reproductivo tanto de los adultos como de sus crías tardías", asevera Valera. Los polluelos de carraca sobrevivieron mejor en las cajas nidos y en nidos en oquedades naturales mientras que los nidos en construcciones humana fueron especialmente susceptibles a las lluvias intensas.

Jesús Veiga, investigador de la EBD-CSIC y coautor del trabajo, ha destacado la necesidad de realizar estudios a largo plazo, así como de diseñar adecuadamente las cajas nido "para mitigar los desafíos de los cambios climáticos" y planear estrategias de conservación que consideren cambios fenológicos provocados por el clima.

Esta investigación ha sido una colaboración entre la EEZA y la Estación Biológica de Doñana, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Zoología de la Academia Eslovaca de Ciencias. El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación de Eslovaquia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Unión Europea.