Evacuados a la Unidad de Grandes Quemados de Sevilla dos heridos en el incendio de una chabola en Níjar (Almería)

ALMERÍA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos jóvenes heridos de gravedad en el incendio registrado en la madrugada de este jueves en la infravivienda que habitan en la barriada de San Isidro, en Níjar (Almería), han sido evacuados al Hospital Virgen del Rocio de Sevilla para su ingreso en la Unidad de Grandes Quemados.

Fuentes sanitarias han indicado a Europa Press que uno de los heridos ha sido trasladado hasta la capital hispalense en helicóptero mientras que el segundo están siendo evacuado en ambulancia medicalizada. Ambos son de origen marroquí.

Los primeros datos de la investigación apuntan a que el incendio en la infravivienda, que se trata de un cortijo en ruinas ubicado en la calle Sevilla, se habría desatado a las 01,00 horas por un problema con una cocina de gas.

Fueron varios testigos los que alertaron al 112. Los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) tuvieron que evacuar en un primer momento a los heridos al Hospital Torrecárdenas con pronóstico grave. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos, que extinguieron el fuego.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Cepaim y responsable de Almería Acoge, Juan Miralles, ha lamentado este nuevo incendio en un asentamiento de infraviviendas en la Comarca de Níjar, "donde el problema continúa y siguen existiendo chabolas porque hay personas que no tienen otra alternativa para vivir".

Tras remarcar que la alternativa "nunca puede ser la calle", Miralles ha indicado que la zona en la que se ha producido el siniestro es "un asentamiento pequeño, en el que vive poca gente" y en el que se han construido chabolas "de plástico y maderas" alrededor del cortijo en ruinas que estaba ocupado y donde se ha originado el fuego.

"Sigue sin buscarse alternativa por parte de las administraciones competentes a este problema de infraviviendas y a la marginación que genera", ha criticado para añadir que las personas que no tienen otra alternativa "se van deteriorando cuanto más tiempo pasan en esa situación".

Al hilo de esto, ha advertido de que, ante esta situación, "no es extraño que surjan los problemas que surgen" y ha revelado que, hace un mes, en otro asentamiento nijareño, una persona "se quitó la vida". "No puede extrañar que, en estas circunstancias, al final, la gente decida que la vida no merece la pena vivirla", ha apuntillado.

Miralles ha recordado que, en enero de 2019, se produjo el último incendio de gravedad en un poblado chabolista, también en San Isidro, y ha reclamado "medidas ya porque no se ha avanzado nada".

Al tiempo, ha revelado que los heridos son "muy conocidos en la zona, donde además nosotros tenemos el centro de día y otros dispositivos de atención".