Extinguido sin heridos un incendio en la fachada de una casa en la calle Almanzor (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en la calle Almanzor de Almería a causa del incendio en la mañana del domingo de un cableado en la fachada de una casa se ha saldado sin heridos, según han declarado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

La Sala Coordinadora del Servicio 112 recibió un aviso ciudadano a las 10,40 horas a causa del fuego y el humo que desprendía el cableado de la fachada de la vivienda, que salió ardiendo y que había quemado la puerta de la casa.

Desde el Servicio de Emergencias se ha dado el aviso a la Policía Local y a los Bomberos, así como a la compañía eléctrica. Los efectivos sofocaron el fuego y cortaron el tráfico de la mencionada calle mientras duraba la intervención de los equipos operativos.