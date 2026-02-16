Incendio forestal en Carboneras (Almería). - INFOCA

CARBONERAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido el incendio forestal declarado este lunes en un paraje de Carboneras (Almería), tras la intervención de medios aéreos y hasta tres grupos de bomberos que lograron sofocar las llamas.

En concreto, el Infoca ha dado por sofocado el incendio en torno a las 21,30 horas. Hasta la zona se han desplazado un helicóptero pesado y se ha movilizado una brigada de refuerzo, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente, además de tres grupos de bomberos forestales y un camión autobomba.

El fuego ha afectado a una zona de matorral bajo y espartales sin viviendas ni infraestructuras cercanas, según han indicado fuentes del operativo a Europa Press.