Extinguido el incendio forestal de Las Tres Villas (Almería), que deja 200 hectáreas afectadas de matorral y arbolado

Incendio forestal en Las Tres Villas (Almería). - EMA INFOCA

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó en la tarde del pasado día 24 en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) y que, conforme al recuento final, ha afectado a una superficie de 50 hectáreas de arbolado y otras 150 hectáreas de matorral.

El dispositivo da carpetazo a un incendio que obligó a decretar el confinamiento de ocho personas en los núcleos de Gilma y Los Sanchos, mientras que otras nueve fueron desalojadas de forma preventiva de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García. Todos pudieron volver a sus casas a las 22 horas de que comenzaran las llamas.

El fuego, que también invadió un parque eólico, obligó a cortar al tráfico la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos, así como a interrumpir la circulación ferroviaria entre Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña, con alteraciones de diferentes composiciones durante dos jornadas.

El siniestro quedó controlado sobre las 19,47 horas de este martes, cuando se mantuvieron en la zona tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas hasta completar la extinción.