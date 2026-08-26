Estabilizado el incendio forestal declarado este pasado martes en un paraje de Nerja (Málaga)

Archivo - Efectivos del Infoca en una imagen de achivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este pasado martes en un paraje del municipio malagueño de Nerja.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego, declarado este pasado martes en el paraje Arroyo de la Miel sobre las 19,30 horas, ha quedado estabilizado este miércoles a las 07,45 horas.

Los efectivos continúan el trabajo para su control. En concreto, en el lugar hay 16 bomberos forestales, un agente medioambiental y una autobomba.

Cabe recordar que, en un primer momento, en la zona se desplegaron hasta ocho medios aéreos y más de 80 medios terrestres. Así, el incendio obligó a activar dos helicópteros ligeros, tres semipesados y dos pesados, además de un avión de coordinación para apoyar las labores de extinción desde el aire.

Por tierra, hasta el lugar se desplazaron 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas y una unidad médica.