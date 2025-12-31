Extraen más de un centenar de bolas de hachís del intestino de un hombre en Almería

Operativo de la Guardia Civil, como foto de recurso. - Roberto Plaza - Europa Press

ALMERÍA 31 Dic.

Un hombre permanece ingresado en el Hospital de Poniente de Almería en estado crítico y con pronóstico reservado después de que se le extrajeran más de un centenar de bolas de hachís que estaban localizadas en su intestino.

El suceso tuvo lugar este sábado en la localidad de El Parador de las Hortichuelas (Almería) y fue la víctima quien llamó a una ambulancia para avisar de su grave estado de salud, como publica Ideal de Almería y confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Los servicios sanitarios le trasladaron de urgencia al citado centro hospitalario y de forma paralela agentes de la Guardia Civil interrogaban al compañero de piso del afectado.