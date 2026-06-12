El exvicepresidente segundo de Diputación rechaza declarar ante el juez del caso Mascarillas y se muestra "tranquilo"

El exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez tras su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería junto con su abogado José Luis Labraca. - EUROPA PRESS

ALMERÍA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia ante el juez Manuel Rey Bellot que instruye el caso Mascarillas sobre la presunta contratación irregular de obras y servicios a través de la institución provincial para el cobro de comisiones mediante la adjudicación de contratos.

Giménez, quien ha rechazado hacer declaraciones ante los medios, se ha mostrado "tranquilo" tanto a su salida como a su llegada a la Ciudad de la Justicia, a la que ha accedido por la puerta principal minutos antes de las 9,30 horas sin compañía como investigado en la causa que indaga ante presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude en la contratación pública y malversación.

El exdiputado provincial de Presidencia se ha mantenido en la sede judicial durante toda la jornada, en la que han comparecido también cuatro empresarios involucrados en la trama por su vinculación con la empresa OYC Servicios Urbanos --ligada al exalcalde de Fines y su hijo--, quienes han respondido únicamente a preguntas de sus abogados.

En su caso, Giménez ha manifestar su deseo de no responder a ninguna cuestión en esta fase de la investigación. Así, se le ha visto fuera de la sede judicial unos 40 minutos después de que acabaran las comparecencias tras haber abandonado el edificio por el juzgado de guardia acompañado de su abogado, José Luis Labraca, quien también ha declinado hacer valoraciones.

Con ello, la defensa de Giménez se suma a la de otros investigados en la causa que esperan al avance de la instrucción, pendientes sobre todo de los informes derivados del volcado de los dispositivos electrónicos y la documentación intervenida en noviembre de 2025, cuando la UCO efectuó registros en el Palacio Provincial así como en la vivienda habitual del exvicepresidente y una segunda residencia en Retamar, donde se intervino una pistola detonadora, entre otros efectos.

La figura de Giménez se hallaba bajo la lupa de los investigadores desde la primera fase del caso, en junio de 2021, cuando se detuvo al exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento Óscar Liria así como a varias personas de su entorno a raíz de un contrato de dos millones de euros para la adquisición de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia de covid-19. Según la UCO, dicho contrato habría supuesto un sobrecoste de más de 945.000 euros.

El exvicepresidente, que llegó a estar investigado meses después, fue arrestado junto con el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García el 18 de noviembre de 2025, cuando se explotó la segunda fase de la investigación por la que, según los indicios recopilados, se advirtió una supuesta trama para la obtención de 'mordidas' mediante el amaño de contratos públicos con empresas.

UNO DE LOS TRES DE 'NARANJITO'

El exvicepresidente segundo estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero, quien también se acogió a su derecho a no declarar.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer", entre otras.

La investigación inicial de la Guardia Civil señala a Giménez como la persona de la que nació la propuesta para contratar el suministro de material sanitario que se materializó mediante un decreto el 8 de abril de 2020 suscrito por el expresidente.

Fue justo tras la firma de dicho documento para liberar el contrato, del que se estima un sobrecoste del 42,27 por ciento, cuando García remitió al grupo 'Naranjito' el emoji de una muela, lo que el juez apuntó como un indicio "demoledor" de la presunta 'mordida'.

LOS SOCIOS Y ADMINISTRADORES DE OYC

La jornada también ha contado con la declaración de cuatro socios de la empresa OYC, que habría sido utilizada por el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón y su hijo --a la vez, tío y primo del exvicepresidente Óscar Liria-- para la realización de contrataciones irregulares mediante el uso de administradores y socios con los que velar su participación, según los indicios de la UCO.

Los cuatro investigados, que han respondido solo a preguntas de su mismo abogado, han dado cuenta del papel que desarrollaron en el seno de una sociedad "en la que parece que nadie sabía ni qué construía, ni qué hacía, ni a qué se dedicaba", según ha comentado a su salida el abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador.

En unas breves declaraciones a su salida, el letrado se ha limitado señalar que los investigados, quienes mantienen vínculos personales y familiares con 'Los Rodrigos', habrían declarado en una línea "contraria" al exadministrador de OYC compareció este jueves. En su caso, estuvo al frente de la empresa apenas siete meses en los que, según su testimonio, redujo su función a la de un mero 'mandado' que seguía instrucciones de Rodrigo Sánchez López.

Los socios han rechazado expresamente ante su defensa que su función fuera velar la participación del exalcalde de Fines y de su hijo en la administración de la empresa, que contrató con la Diputación y el propio Ayuntamiento de Fines pese a los lazos familiares que había con sus responsables, según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio.

Así, aunque han avalado el desarrollo de sus funciones a través de la empresa, apenas han concretado qué tipo de obras y servicios fueron lo que efectuaron durante sus respectivas épocas al frente de la compañía o como responsables de algunas de sus funciones en versiones coincidentes entre sí.