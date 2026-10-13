La Feria de Adopción Animal de Almería se traslada al Mirador de la Rambla del 23 al 25 de octubre

Presentación de la V edición de 'AlmAnimal'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V edición de la Feria de la Adopción Animal de Almería, 'AlmAnimal', que se celebrará entre el 23 y 25 de octubre, se trasladará este año al Mirador de la Rambla Federico García Lorca con el objetivo de "acercar la protección animal a la ciudadanía, dar visibilidad a los animales que esperan un hogar" y fomentar la "adopción responsable".

Así lo ha manifestado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, quien ha detallado que la cita reunirá talleres infantiles, cuentacuentos, gymkanas, demostraciones caninas, exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local y del Club Canino Ciudad de Almería, así como consultas veterinarias abiertas, charlas sobre bienestar animal y tenencia responsable.

El evento contará además con diferentes desfiles de adopción, donde los perros y gatos que actualmente se refugian en el centro de protección y adopción animal municipal a la espera de una familia serán los protagonistas.

Urdiales ha destacado "especialmente" las actividades relacionadas con el comportamiento animal y la adopción de felinos, "un animal que todavía sigue siendo bastante desconocido y es un excelente compañero para muchas familias".

Por ello, durante la feria habrá charlas impartidas por especialistas y asociaciones colaboradoras con el fin de "dar a conocer mejor sus necesidades, su comportamiento y la forma adecuada de integrarlos en el hogar para garantizar que las adopciones sean exitosas", ha añadido.

Organizada por el Ayuntamiento de Almería y por Athisa en colaboración con el Club Canino Ciudad de Almería, AlmAnimal volverá a ser un punto de encuentro para asociaciones protectoras, profesionales del sector veterinario, educadores caninos, voluntarios, familias acogedoras y entidades colaboradoras.

"El objetivo fundamental de la feria es mostrar el importante trabajo que se realiza cada día en Almería en favor de la protección y el bienestar animal", ha resumido el concejal.

CRECEN LAS ADOPCIONES Y LOS ABANDONOS

Durante la presentación, Urdiales ha señalado los datos de adopción que registra el centro durante este año, del que ya han salido 865 mascotas --por encima de los 857 de todo 2025-- que han encontrado una familia, si bien el edil ha reconocido que el número de abandonos también ha aumentado y se sitúa por encima del millar.

"Hay que trabajar en la prevención para evitar camadas indeseadas que luego generan problemas de acogimiento y la necesidad de aumentar recursos para esa adopción", ha manifestado el concejal, quien ha advertido de una "casuística complicada" a la hora de atajar este problema debido al "alargado" término municipal de Almería influenciado por su "entorno rural".

Para Urdiales, "cada adopción es una victoria, pero todavía son muchos perros los perros y gatos que permanecen en el centro de protección esperando una oportunidad". Así, ha añadido el objetivo de trabajar hacia el "cero abandono".