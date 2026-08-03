La Feria Taurina de Almería homenajeará a la Virgen del Mar con una corrida por los 75 años de su Coronación Canónica

Presentación en Almería de la corrida extraordinaria en honor a la Patrona. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria Taurina de Almería rendirá homenaje el próximo 29 de agosto a la Santísima Virgen del Mar con una corrida extraordinaria con motivo del 75 aniversario de su Coronación Canónica, en la que José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey lidiarán toros del Conde de Mayalde.

El festejo tendrá lugar en la Plaza de Toros de la Avenida de Vilches y formará parte del programa oficial de la Feria Taurina y de las Fiestas Mayores de la ciudad, según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha trasladado el saludo de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y ha subrayado "la ilusión con la que la ciudad afronta una feria en la que la Virgen del Mar volverá a tener el protagonismo que merece".

La edil ha señalado que la Feria de Almería "es el reflejo de nuestra identidad como ciudad" y que honrar a la Patrona supone reafirmar las raíces de los almerienses, además de reconocer el papel histórico y cultural que la tauromaquia ha desempeñado en las fiestas mayores.

Asimismo, ha destacado el significado especial de esta edición, que coincide con el 75 aniversario de la Coronación Canónica y el 525 aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen del Mar, así como el compromiso del Ayuntamiento con la Hermandad y con las iniciativas destinadas a engrandecer esta efeméride.

Cabrera también ha recordado la relación de la Patrona con el mundo taurino a través del tradicional Capote de Paseo de la Virgen del Mar, que el Ayuntamiento entrega desde hace 38 años al triunfador de la Feria Taurina y que este año recibirá el torero Pablo Aguado el 28 de agosto.

La responsable municipal ha señalado que este reconocimiento constituye uno de los galardones taurinos más prestigiosos del panorama nacional y simboliza la protección y devoción que la Virgen representa para los toreros.

Sobre la corrida extraordinaria, ha destacado la calidad del cartel y ha animado a los aficionados a llenar los tendidos, ya que "la conexión entre la Virgen del Mar y la Feria constituye un legado que debemos proteger como parte de nuestro patrimonio cultural y festivo".

RECUPERAR EL ESPLENDOR DE LA FERIA TAURINA

Por su parte, el representante de Funtausa, José Olivencia, ha explicado que la empresa afronta su primera Feria al frente del coso almeriense con el objetivo de "recuperar el prestigio y el ambiente que históricamente distinguieron a la Feria Taurina de Almería".

Olivencia ha asegurado que la celebración del 75 aniversario de la Coronación Canónica hacía imprescindible dedicar una corrida homenaje a la Patrona.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la respuesta del público, ya que se han superado los 2.700 abonos y la previsión es alcanzar los 3.000, una cifra que considera un "síntoma de la recuperación de la afición y del atractivo de la Feria".

UNA TRADICIÓN CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

El hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, ha agradecido a la empresa promotora la iniciativa de organizar este festejo extraordinario, que supone un reconocimiento a la relación histórica entre la Patrona y la tauromaquia.

Fernández Compán ha expresado el deseo de que la corrida dedicada a la Virgen del Mar tenga continuidad durante los próximos años y se celebre el último sábado de agosto de cada año, fecha que coincide con la festividad de la Patrona.

Del mismo modo, ha anunciado la voluntad de recuperar otra tradición histórica con la celebración de una ofrenda floral por parte de la empresa y de los toreros participantes en el Santuario de la Virgen del Mar durante la mañana del festejo.

El hermano mayor ha recordado que Almería es una de las pocas capitales españolas cuyas fiestas mayores están dedicadas a su Patrona, una singularidad que "debe seguir siendo el eje central de la Feria y de las tradiciones almerienses".