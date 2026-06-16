Fernández-Pacheco confía en negociar "con discreción" para formar el Gobierno andaluz "lo antes posible"

1096571.1.260.149.20260616110610 El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este martes en Almería en que las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno andaluz se desarrollen "con discreción" y concluyan con "final feliz".

En declaraciones a los medios, Fernández-Pacheco ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha sido muy claro" sobre este proceso y ha remarcado que el objetivo es que el Ejecutivo se forme "lo antes posible".

Asimismo, el titular andaluz de Agricultura en funciones ha agradecido los comunicados que las diferentes organizaciones agrarias y pesqueras han hecho públicos en apoyo a la gestión realizada.

En este sentido, ha considerado que durante la legislatura "el diálogo, el acuerdo y el consenso" han sido "siempre la principal herramienta" para afrontar los diferentes retos del sector primario en la región.