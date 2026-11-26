En el centro, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un llamamiento a los electores para que "concentren su voto en el Partido Popular" el próximo domingo y así evitar que el PSOE "se lleve el último diputado" de los seis que se juega la provincia, ya que está en disputa entre ambos partidos, según sus datos.

"Todas las encuestas lo dicen: en Almería nos vamos a jugar el último diputado entre el Partido Popular y el Partido Socialista", ha manifestado el presidente del PP almeriense, quien desde su análisis de los datos demoscópicos afirma que actualmente su formación tendría dos diputados, Vox otros dos y el PSOE solo uno. "El sexto diputado será el tercero del PP o el segundo del PSOE", ha concretado ante una posible mejora de resultados para su partido con respecto a 2023.

El dirigente de los 'populares' almerienses ha descartado así que Vox pueda cosechar un repunte que se traduzca en mejoras de representación en el Congreso al tiempo que ha reclamado un "esfuerzo" entre quienes "desean un cambio de Gobierno" para garantizar la victoria de Alberto Núñez Feijóo.

Para ello, ha apelado a la "movilización" y a la "unidad del voto" para que la provincia "cuente con una representación que defienda sus intereses en el Gobierno de España".

El presidente del PP de Almería ha insistido en la importancia de la participación electoral y en la necesidad de que los almerienses que apuestan por un "cambio político" concentren su voto en el PP para que "la provincia tenga una voz fuerte en el próximo Gobierno de España".

"Si Pedro Sánchez le tiene miedo a que el próximo domingo los españoles depositen su confianza mayoritaria en el Partido Popular, nosotros tenemos que ir unidos", ha insistido para convencer de que la formación será clave para "vuelvan las inversiones infraestructuras hidráulicas, carreteras y ferroviarias" y para que Almería "recupere el protagonismo que ha perdido durante los últimos ocho años".

UN GOBIERNO PARA QUE "ESPAÑA VUELVA A FUNCIONAR"

Fernández-Pacheco ha aseverado que "todo el que quiera que España vuelva a funcionar" y "todo el que quiera un Gobierno que gobierne y no resista" tiene que "votar al Partido Popular, tiene que votar a Alberto Núñez Feijóo", puesto que esta cita electoral "tendrá consecuencias directas en cuestiones cotidianas como el precio de la cesta de la compra, los impuestos, el combustible, la vivienda, las infraestructuras y la seguridad".

El presidente del PP ha criticado las "sucesivas subidas de impuestos" y sus efectos en la actividad de autónomos, empresarios y emprendedores en una provincia que, según ha destacado, "siempre ha reivindicado que se le permita trabajar y desarrollar su potencial económico".

También ha denunciado el incremento del coste de la cesta de la compra y del combustible, especialmente para sectores estratégicos de la economía almeriense como la agricultura, la pesca y la industria.

En materia de infraestructuras, Fernández-Pacheco ha reclamado que Almería cuente de una vez por todas con las conexiones ferroviarias prometidas, así como con unas autovías adecuadamente mantenidas. Además, ha criticado que el Gobierno no ha dado respuesta a los problemas de vivienda, que preocupa "cada vez más" a los ciudadanos.

El presidente del PP ha reclamado más medios materiales y humanos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de medidas para combatir el narcotráfico y evitar que las narcolanchas "sigan campando a sus anchas en las costas almerienses".

"RECHAZO A LA CORRUPCIÓN"

En relación con la corrupción, ha defendido la necesidad de que la justicia "pueda actuar con independencia" y ha afirmado que los ciudadanos tienen el próximo 29N "la oportunidad de expresar en las urnas su rechazo a la corrupción".

"Pedro Sánchez ha conseguido que la corrupción haya dejado de ser noticia en nuestro país", ha afirmado tras conocerse la última investigación abierta sobre Leire Díez y el expresidente de Correos Juanma Serrano a partir de una querella presntada por Vox.

Para el líder del PP almeriense, "esas noticias en España ya no abren telediarios" ni "ocupan espacio en los periódicos" porque "han conseguido normalizar la corrupción".

Así, cree que el 29 de noviembre supone también una oportunidad para "decir que no queremos más corruptos, que queremos que la Guardia Civil pueda hacer su trabajo" con "jueces libres" y "caiga quien caiga, le pese a quien le pese".

Por otra parte, Fernández-Pacheco ha apelado a recuperar la convivencia y la concordia, "frente a lo que considera una política de división y enfrentamiento entre españoles". "Tenemos que romper esos muros, volver a tender puentes y recuperar la concordia", ha manifestado.

Con ello, ha trasladado su apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Canarias ante la situación migratoria que atraviesan ambos territorios y ha reclamado una política migratoria "ordenada, con los medios y los servicios públicos necesarios para atender esta realidad".