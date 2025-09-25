Las fiestas de San Miguel en Pulpí (Almería) encaran desde este viernes sus tradicionales toros de fuego

PULPÍ (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

Las feria y fiestas en honor a San Miguel de Pulpí (Almería) encaran a partir de este viernes sus principales actos y celebraciones con sus tradicionales toros de fuego que, como cada año, se celebran durante la madrugada y congregan a decenas de personas en torno a este espectáculo pirotécnico.

Los toros de fuego, que se celebran durante tres noches consecutivas a partir de las 2,30 horas, consisten en un armazón de hierro con forma de arco o de toro que, mediante el uso de ruedas, es portado o arrastrado por las calles de la localidad cargado de carretillas, buscapiés y otro tipo de material.

Este evento es uno de los principales espectáculos lúdicos de estas fiestas, puesto que los participantes deben lidiar con el 'toro' mientras este desprende chispas y cohetes; una tradición que está muy arraigada en la localidad pero ante la que las autoridades municipales piden prudencia.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se recomienda a quien acuda al evento ir suficientemente protegido con prendas y gafas para evitar cualquier tipo de daño. Por el momento, no constan incidentes de gravedad asociados a este festejo nocturno que tiene su versión infantil sobre las 20,30 horas.

Las fiestas también se celebran a lo largo de estos días con la Feria del Mediodía y las actuaciones musicales en la Caseta Municipal a lo largo de la tarde y noche. La programación se completa con conciertos gratuitos, fiestas con dj en la Caseta Joven, ludoteca infantil y el castillo de fuegos artificiales de clausura.