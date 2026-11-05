El fiscal andaluz de Seguridad Vial aboga por formación "reglada" para conductores de patinetes en las autoescuelas

Archivo - Una mujer utiliza un patinete eléctrico y otra una bicicleta - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, se ha mostrado a favor de una formación básica reglada ofrecida a través de las autoescuelas para los conductores de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal de cara a poder "circular con normalidad" por los cascos urbanos de pueblos y ciudades.

"Es un sistema de desplazamiento barato y no bien entendido, porque se ha legislado mucho sobre las características del aparato, pero no se ha hecho nada sobre la formación del conductor", ha manifestado el fiscal a preguntas de los medios antes de participar en el Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales que se celebra en Vícar (Almería).

Así, ve preciso que los conductores se sometan a un "cursillo mínimo básico de conocimientos esenciales" antes de ponerse a los mandos de un patinete eléctrico. "No son peatones, son conductores de un vehículo, y por lo tanto, el resto de las normas que cumplen los vehículos las tienen que cumplir ellos también", ha dicho en relación a los usuarios de este tipo de VMP.

Para el representante del Ministerio Público, circular con patinetes eléctricos sin formación previa supone "un peligro" para los propios usuarios así como "para el resto de conductores, sobre todo para colectivos vulnerables como jóvenes y ancianos".

En este sentido, Rodríguez León ha dado cuenta del incremento de siniestros a raíz del uso de estos sistemas de transporte, empleados fundamentalmente para la "micromovilidad" y a los que se puede acceder fácilmente ya que son "baratos" en comparación con otros.

"Tú vas a un centro comercial, te compras un aparato de estos y sales circulando de allí sin haber tenido una formación mínima básica de las normas de tráfico", ha apuntado antes de recordar algunas de las características de estos medios de transporte, que "no hacen ruido ninguno" y se usan para circular por "espacios compartidos" como carriles-bici o acera.

El uso de los VMP es uno de los asuntos previstos para las jornadas a tratar "no solo desde el punto de vista legislativo" sino también "desde un punto de vista técnico" para que los jefes de policía local "sepan cómo actuar en el caso de manipulación fraudulenta" de los patinetes.

Las jornadas van a abordar además otros asuntos como los atestados unificados digitales, la guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas de siniestros viales, las nuevas instrucciones de la Fiscalía sobre informes criminológicos y el uso de cámaras personales como medios de prueba, además de la actualización de la normativa sobre vehículos de movilidad personal.

Las jornadas concluirán el viernes en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa, con un ejercicio práctico dirigido a alumnos de quinto curso de primaria de todos los centros escolares de Vícar, en el que participarán efectivos de la Policía Local de Vícar, 061, Bomberos y Protección Civil, para cuyo desarrollo van a participar también alumnos del módulo de Emergencias y Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Formación de La Gangosa.