La Fiscalía de Andalucía unifica criterios en el congreso de Vícar (Almería) para detectar a conductores reincidentes

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, junto al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, el fiscal jefe de Almería, José María López Cervilla, y los fiscales de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla, durante el congreso. - MINISTERIO FISCAL

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Andalucía, a través de su especialidad de Seguridad Vial, ha abordado este jueves en el Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales, celebrado en Vícar (Almería), la unificación de criterios para elaborar informes criminológicos en los atestados que permitan detectar a los conductores reincidentes y realizar un pronóstico de riesgos.

Más de un centenar de mandos y jefes de policías locales de municipios de más de 20.000 habitantes participan en las jornadas, según ha informado el Ministerio Fiscal en una nota.

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha explicado que este informe de evaluación de riesgo "permitirá distinguir entre el infractor ocasional y el multirreincidente" y aportará a jueces, fiscales y abogados un dictamen técnico que vaya "más allá de la simple sanción administrativa o penal en la adopción de medidas".

Tárrago ha inaugurado el encuentro junto al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y el fiscal delegado de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez, y ha agradecido la implicación del Ayuntamiento en la celebración de estas jornadas.

La fiscal ha defendido que la seguridad vial no debe limitarse a las normas de circulación, las infracciones administrativas o los delitos, puesto que "la seguridad vial es proteger la vida humana".

En este sentido, ha destacado la importancia de estos encuentros para intercambiar experiencias y reforzar la coordinación entre fiscales, policías locales y el resto de los agentes implicados.

Entre las nuevas instrucciones analizadas en el congreso figuran el uso de cámaras personales como medio de prueba en la investigación judicial de delitos contra la seguridad vial y la elaboración de un atestado unificado digital.

Además, participan fiscales de Seguridad Vial de las ocho provincias andaluzas y de Ceuta y Melilla, además de mandos y efectivos de la Guardia Civil, Emergencias de Andalucía, el 112, Protección Civil y Bomberos.

El congreso abordará también la actualización de la normativa de los vehículos de movilidad personal (VMP) y la detección del trucaje o la copia de atestados.

A preguntas de los periodistas sobre los patinetes, Tárrago ha respaldado lo expuesto por el fiscal delegado de Seguridad Vial y ha explicado que la Fiscalía ha elaborado instrucciones y propuestas para mejorar su circulación, algunas con el apoyo de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial. Además, ha indicado que varias reivindicaciones planteadas desde Andalucía se han recogido a nivel nacional.

Las jornadas continuarán este viernes con un simulacro de rescate de víctimas en el que intervendrán los efectivos de emergencias.