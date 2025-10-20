El fraude energético por marihuana en El Puche provoca nuevas incidencias en el suministro eléctrico de Almería

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa ha detectado este lunes una interrupción temporal del suministro energético en varias zonas de Almería debido a una sobrecarga de la red derivada del "fraude masivo por las plantaciones de marihuana", con cuatro fusibles fundidos en la zona de El Puche.

La eléctrica ha dado cuenta del alto nivel de defraudación que se han detectado en determinados barrios de la capital, ya que solo en la zona de El Puche se intervino el pasado 3 de octubre para erradicar hasta 94 puntos de conexión irregulares que habían sido detectados.

Fuentes de la entidad han explicado a Europa Press que cada vez que se funde un fusible por la sobrecarga en la red es necesario reponerlo para recuperar el suministro, si bien es preciso esperar a que el centro de transformación reduzca su temperatura para poder actuar, lo que en ocasiones retrasa el restablecimiento, lo que afecta al conjunto de los vecinos.

Hasta septiembre se han abierto en Almería 2.661 expedientes de fraude, 127 de ellos por marihuana. Del total de la energía defraudada, que son unos 22 millones de kilovatios hora, nueve millones "provenían de plantaciones de marihuana", lo que supone el 40,9 por ciento del volumen total de energía defraudada.

"El volumen energético que demandan las plantaciones 'indoor' es enorme, una plantación en una vivienda consume como 80 viviendas a la vez las 24 horas", han advertido.

Con ello, han incidido en que un alto volumen de conexiones irregulares pueden dar lugar a sobrecargas en algunas instalaciones a pesar de que la potencia eléctrica instalada "llega a multiplicar por cinco la que necesitarían los suministros con contrato consumiendo a máxima potencia".

Aún así, desde Endesa han asegurado que trabajan para aumentar la potencia en zonas que "ya cuentan con el doble e incluso el triple de la potencia contratada para los clientes con contrato en vigor". Ya se han invertido más de dos millones de euros desde 2021 en los barrios donde más se sufre esta problemática en la capital, según la compañía.

Según los últimos datos de Endesa, de los 680 centros de transformación de Almería capital, solo 23 se encuentran en esta situación de fraude por marihuana generando el 85 por ciento del total de las incidencias de Almería. Además, únicamente el 48 por ciento de los 5.979 suministros a los que abastecen estos 23 centros de transformación tienen contrato en vigor.

"Estas zonas afectadas por cortes o incidencias de suministro eléctrico comparten a menudo un denominador común: el fraude eléctrico que cometen unos pocos y que perjudica a los clientes con contrato", han insistido.