Frente Amplio dedica su primera reunión de precampaña a la Guardia Civil en Almería

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Almería dedicado su primera reunión de precampaña desde la convocatoria de las elecciones generales a la Guardia Civil. La candidata al Senado de Progreso, María Jesús Amate, se ha reunido con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), representada por su secretario provincial, Víctor Vega, y ha asumido tres compromisos para el 29N: luchar por los guardias civiles de Roquetas de Mar, abrir una nueva comandancia y dotar a la provincia de un helicóptero y de embarcaciones capaces de plantar cara a las narcolanchas.

"Algunos se envuelven en el tricornio cuando hay cámaras. Nosotros conseguimos desde el Gobierno que los guardias civiles expulsados por luchar por el derecho de asociación volvieran al cuerpo con todos sus derechos", ha subrayado Amate en un comunicado.

"Quien se pone el uniforme es un trabajador más, con hipoteca, arraigos personales y críos en el colegio, y merece los mismos derechos que cualquier otro", ha aseverado. Almería tiene cerca de 250 kilómetros de costa, buena parte con acantilados y salvaje y funciona como frontera con Marruecos. Aún así, según la AUGC, Cádiz dispone del doble de embarcaciones con una costa similar en kilómetros y menos abrupta, y Almería sigue sin helicóptero propio de la Guardia Civil.

"Ni Bruselas, donde manda el PP europeo de Ursula von der Leyen, ni el Ministerio del Interior se acuerdan de Almería cuando toca repartir lanchas y helicópteros", ha lamentado Amate. Por ello, Frente Amplio añade un plan especial de seguridad para el mar de Alborán, más medios contra el narcotráfico y el contrabando y menos burocracia, que se suma a otros compromisos históricos que tienen las organizaciones de la coalición con la Benemérita: la misma jornada que el resto de la Administración, la equiparación salarial completa, el reconocimiento como profesión de riesgo y el fin de la aplicación del Código Penal Militar en las tareas policiales.

El caso más urgente es Roquetas de Mar, donde los 183 agentes del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce saldrán en diciembre hacia destinos repartidos entre Adra y Fiñana, tras el protocolo firmado por Interior y el Ayuntamiento.

"A Marlaska y a Gabriel Amat el protocolo les cuadró en un despacho. A las familias que tienen que buscar piso en la otra punta de la provincia, con los niños a mitad de trimestre, no. Gobierne quien gobierne en diciembre, vamos a pelear para que el arraigo y la antigüedad en el destino pesen para no romper a las familias", ha advertido Amate.

Ambas organizaciones coincidieron también en la necesidad de crear en Almería un centro de recogida de datos para identificar a las personas migrantes fallecidas en el mar, de modo que sus familias puedan saber dónde están y repatriar sus cuerpos. "Cada cuerpo que llega a nuestras playas tiene un nombre y una madre esperando al otro lado", ha concluido Amate.