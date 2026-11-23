El candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería Zacarías Lekal durante sus declaraciones a los medios antes de la reunión con CCOO. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz ha planteado este lunes medidas para mejorar los salarios en Almería, a la que su candidato al Congreso Zacarías Lekal ha calificado como "la provincia más pobre de España". La coalición ha trasladado a CCOO sus propuestas para reducir la jornada laboral sin pérdida de sueldo, "aliviar" los trámites de los pequeños autónomos y mejorar las condiciones del empleo público.

Antes del encuentro, Lekal ha asegurado ante los medios que Almería tiene "las rentas más bajas de toda la península" y es "la tercera en salarios más bajos de Andalucía y de España".

Según ha destacado la formación en una nota, el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en octubre, sitúa a Almería, Huelva y Jaén como las provincias con las rentas más bajas de España.

En relación con los trabajadores por cuenta ajena, el candidato ha defendido "seguir con la reducción de la jornada a 37,5 horas y seguir bajándola poco a poco sin perder nada de salario". Además, ha propuesto "blindar el salario mínimo al 60 por ciento del salario medio, que quien cobra el salario mínimo no pague IRPF y que todos los convenios suban con el IPC".

En cuanto al trabajo por cuenta propia, Lekal ha destacado que "Almería es líder en autónomos" y ha planteado que los pequeños autónomos que facturan menos de 85.000 euros sustituyan el trámite trimestral por uno anual.

Para las empresas de menos de 50 trabajadores, Lekal ha propuesto una línea de crédito de más de 3.000 millones de euros y "multas de verdad para las empresas que no pagan a tiempo, porque esa liquidez es muy importante para la pequeña empresa".

En materia de empleo público, Frente Amplio Andaluz ha abogado por reducir la temporalidad al ocho por ciento para evitar que los interinos permanezcan décadas a la espera de estabilizar su situación laboral. Asimismo, ha propuesto establecer una jornada de 35 horas y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios durante las crisis.

El candidato ha cerrado su intervención con un llamamiento al voto de cara al próximo 29 de noviembre. "En Frente Amplio Andaluz queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Por eso, este 29 de noviembre, el voto tiene que ser para nosotros", ha manifestado.

CCOO RECLAMA UN PACTO PARA REFORMAR LA PREVENCIÓN LABORAL

Por su parte, el secretario general de CCOO en Almería, Antonio Rico, ha explicado que el sindicato está trasladando a todas las formaciones políticas las reivindicaciones de la huelga del pasado 11 de noviembre, centradas en la mejora de los servicios públicos, el acceso a una vivienda digna y los salarios.

"Lo importante es aumentar los servicios públicos y su calidad, sanidad, educación y ayuda a domicilio, una vivienda digna y, por supuesto, los salarios, que es lo que tiene que estar en el centro de este debate", ha señalado.

Rico también ha reclamado a Frente Amplio Andaluz y al resto de partidos "un gran pacto a nivel nacional" para renovar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que, según ha advertido, "lleva 30 años de vigencia y en muchos casos está obsoleta".

El dirigente sindical ha pedido que la nueva normativa incluya la figura del delegado territorial de prevención para las microempresas, mayoritarias en Almería y que carecen de representación sindical propia.

La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acordada en febrero entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT, está pendiente de su tramitación en el Congreso y contempla su aplicación en las empresas de menos de diez trabajadores sin representación legal.