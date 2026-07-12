Gibraltar traslada sus condolencias por el incendio de Almería al Gobierno de España y la Junta de Andalucía

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

GIBRALTAR 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal del Gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para trasladar sus "más sinceras" condolencias por el "devastador" incendio de Los Gallardos (Almería).

Asimismo, el gobierno gibraltareño ha lamentado la "trágica pérdida de vidas humanas" que ha derivado del episodio, pues, por el momento, se ha saldado con 12 víctimas mortales.

"La población de Gibraltar está profundamente entristecida por la trágica pérdida de vidas causada por los devastadores incendios de Almería", ha indicado en un comunicado el responsable.

Además, ha expresado que los pensamientos del pueblo de Gibraltar están "con las familias y los seres queridos de quienes han perdido la vida, con los heridos", así como con los "desplazados" y "con todas las comunidades afectadas por esta terrible tragedia".

En este sentido, han querido rendir homenaje a los servicios de emergencia, a los bomberos y a los voluntarios que "trabajan en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas".

"Andalucía es nuestro vecino más cercano y su gente son nuestros amigos. En estos momentos de profunda tristeza, Gibraltar se solidariza con el pueblo de Almería y con toda Andalucía", concluye el referido escrito.