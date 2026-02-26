El Gobierno asegura que los daños en la costa de Almería por los temporales "tienen cabida" en el decreto de ayudas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado que los daños ocasionados en el litoral almeriense por las últimas borrascas "tienen cabida" en el Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo central, lo que permitirá tramitar medidas de emergencia como la aportación de arena u otras intervenciones necesarias.

A preguntas de los periodistas, Martín ha precisado que estas actuaciones deberán ser evaluadas previamente por los técnicos del Servicio Provincial de Costas, dado que "hasta que no han finalizado todos los episodios de temporales no se ha podido valorar". En todo caso, ha señalado que en aquellos puntos donde sea necesario "se va a actuar".

El subdelegado ha reconocido que no todas las zonas han sufrido los temporales con la misma intensidad y ha subrayado que las aportaciones de arena para paliar sus efectos "no es una cuestión nueva", sino intervenciones que se han ejecutado en otras ocasiones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por lo que "no va a ser una excepción".

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado para hacer frente a los daños causados por el tren de borrascas que ha afectado a distintos puntos de Andalucía desde diciembre, articula un paquete global de ayudas superior a 7.000 millones de euros e incluye a 44 municipios de la provincia de Almería.

En su anexo agrario recoge a Antas, Bédar, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Lubrín, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.

Asimismo, se incluyen Adra, Berja, Dalías, Enix, Felix, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Balanegra, Benahadux, Carboneras, Gádor, Huércal de Almería, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator y el término municipal de Almería capital, según ha informado la Subdelegación en una nota.

Martín ha detallado el alcance del plan y ha asegurado que el Ejecutivo central "ha puesto todos los recursos del Estado a disposición de los afectados por los temporales". Asimismo, ha indicado que desde la Subdelegación se informará y tramitará "con la máxima rapidez y eficacia" las solicitudes.

El plazo de presentación será de tres meses y, según ha explicado, se reforzará el personal encargado de la gestión de las subvenciones. En los casos en los que resulte necesario, los funcionarios se desplazarán a los municipios afectados a través del servicio 'La Administración cerca de ti'.

A finales del pasado mes de diciembre, Martín visitó en las pedanías de Los Guiraos y Guazamara, en Cuevas del Almanzora, las plantaciones de lechuga, brócoli y coliflor afectadas por las intensas lluvias y el granizo que habían caído en la zona en días previos.

Acompañado por el alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, recorrió las fincas afectadas y mantuvo un encuentro con productores para hacer una primera estimación de daños. Precisamente, en Cuevas del Almanzora, la empresa pública Tragsa va a abrir de forma inmediata una oficina en el ayuntamiento que gestionará las actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias.

AYUDAS AGRARIAS, INFRAESTRUCTURAS E INDEMNIZACIONES

El texto incorpora un paquete específico para el sector primario que supera los 2.800 millones de euros, con ayudas directas por pérdida de renta y subvenciones adicionales a titulares de seguros agrarios que suman 2.174 millones, así como una línea de financiación con condiciones especiales para agricultores.

Además, los temporales se consideran causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas obligaciones vinculadas a la Política Agraria Común (PAC).

En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros, junto a otras intervenciones en cauces, infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos, playas y redes de carreteras y ferroviarias dañadas.

El decreto incluye también un fondo de 2.000 millones de euros para ayuntamientos destinado a actuaciones inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, con posibilidad de anticipar el cien por cien de su importe, así como un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros, "para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas".

La norma cuadruplica las indemnizaciones por daños materiales en viviendas y enseres. En caso de destrucción total de la vivienda, la ayuda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros, mientras que por daños en enseres pasa de 2.580 euros a 10.320 euros. Asimismo, se eliminan los umbrales de renta para acceder a ayudas por daños o destrucción de viviendas y se permite solicitar anticipos mediante declaración responsable.

Las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades y no computarán como ingresos a efectos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, se contemplan medidas fiscales con un impacto estimado de 320 millones de euros, con exenciones en distintos impuestos en las zonas afectadas.

En el ámbito laboral, el Real Decreto-ley reduce de 35 a cinco las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, medida que beneficiará en Almería a unas 1.300 personas. También se prevén prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, exenciones y moratorias en cotizaciones, activación de ERTE por fuerza mayor y la prohibición de despidos en empresas beneficiarias.