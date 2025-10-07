El Gobierno autoriza licitar por 56 millones la electrificación del tramo Lorca-Almería del AVE entre Almería y Murcia

Viaducto sobre el río Andarax (Almería) en la línea de alta velocidad entre Almería y Murcia. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar a través de Adif AV el contrato para la instalación y mantenimiento de la catenaria y sus sistemas asociados en el tramo de 140 kilómetros entre Lorca (Murcia) y Almería de la línea de alta velocidad entre ambas provincias por un importe estimado de 56,02 millones de euros, IVA no incluido.

Los trabajos se realizarán dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Almendricos, en la Región de Murcia; y en los municipios almerienses de Pulpí, Vera, Almanzora, Níjar, El Puche y Almería, según ha indicado Transportes en una nota.

Además de la instalación de la catenaria en este tramo, también se instalarán las alimentaciones a los edificios técnicos e instalaciones asociadas desde la línea aérea de contacto y se realizarán las conexiones a los sistemas de alimentación a la tracción (subestaciones y centros de autotransformación eléctrica), así como el cantonamiento eléctrico y mecánico de la instalación.

También forman parte de este contrato el desarrollo de las pruebas y puesta en servicio y la ejecución del premantenimiento necesario. Una vez finalizada la instalación y puesta en servicio de la catenaria, el contrato contempla un período de 24 meses durante los que la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos.

El Ministerio ha señalado algunas actuaciones en las que se trabaja en distintos ámbitos y fases de la línea Murcia-Almería, entre ellos, los trabajos de electrificación asociados a la construcción de la subestación eléctrica de Totana, por 14 millones de euros, y el tendido de catenaria en la primera mitad del trazado, entre Murcia y Lorca.

De igual modo, en lo que respecta al trazado de la vía, ya se ha adjudicado el montaje en el tramo comprendido entre Murcia y Lorca, por un importe de 38 millones de euros. Recientemente se ha licitado el contrato correspondiente al tendido de las vías entre Vera y Almería, por otros 37,5 millones de euros.

Además, se ha adjudicado por 11,6 millones la construcción de una base de montaje en El Puche y seis zonas de acopio de balasto que facilitarán el montaje de la nueva vía de alta velocidad.

En paralelo, se completa la construcción de su plataforma. Así, en la primera mitad de la línea (Murcia-Lorca), la plataforma está finalizada en el subtramo Nonduermas-Sangonera y alcanza un alto grado de ejecución global en los otros tres, mientras que entre Lorca y Almería la plataforma ferroviaria se ha completado en seis subtramos y se avanza en la finalización del resto, incluidos el acceso a la capital almeriense y el que cruza Lorca.

Adicionalmente, también a través de Adif AV, ya está contratado el despliegue de la más avanzada tecnología de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización y gestión de tráfico (el ERTMS).

La nueva línea, además de nexo de conexión y puerta de este Corredor con el sur, integrará Almería en la red de alta velocidad a través del Corredor de Levante y, en las redes europeas, "favoreciendo la vertebración y cohesión de territorios".

Esta actuación podrá ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad y eficiencia energética) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo.