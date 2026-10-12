El Gobierno destaca la labor de la Guardia Civil en Almería contra el narcotráfico en el día de la patrona del cuerpo

Celebración del día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la comandancia de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado este lunes la labor de la Guardia Civil frente al narcotráfico y las redes criminales durante el acto de celebración de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, celebrado en la Comandancia de Almería.

En su intervención, ha subrayado que esta tarea resulta fundamental para preservar la convivencia y evitar que las organizaciones delictivas impongan sus intereses mediante la violencia y la intimidación, según ha informado la Sudbelegación en una nota.

"El narcotráfico no es un delito aislado. A su alrededor se entrelazan la violencia, el blanqueo de capitales, la corrupción y la explotación de personas. Allí donde estas organizaciones pretenden asentarse, amenazan la convivencia. Por eso, combatirlas es también frenar la delincuencia que generan y proteger a nuestra sociedad de un daño que va mucho más allá de la droga intervenida", ha señalado Martín.

El subdelegado ha destacado que, en lo que va de año, la Guardia Civil ha incautado en la provincia cerca de 2.000 kilos de droga, intervenido más de 126.000 litros de combustible y detenido a más de un centenar de personas. Unos resultados que Martín ha vinculado al trabajo de investigación, vigilancia y seguimiento que desarrollan los agentes en tierra y en el mar.

"Cada red desarticulada, cada alijo interceptado y cada actuación contra la logística de estas organizaciones son el resultado de un trabajo que, rara vez, se ve en su totalidad", ha apuntado el subdelegado, que ha agradecido a los agentes su "preparación, firmeza y rigor" en el cumplimiento de sus responsabilidades.

"PRESIÓN INTENSA CONTRA EL NARCOTRÁFICO"

Por su parte, el jefe de la Comandancia, el coronel José Antonio Carvajal Cantarero, ha reafirmado el compromiso de la Guardia Civil frente a estas organizaciones. "La presión de la Guardia Civil sobre el narcotráfico en esta provincia es y seguirá siendo intensa", ha dicho.

"El narcotráfico no es únicamente un problema relacionado con las drogas. Detrás de este fenómeno existe una estructura criminal que genera violencia, amenazas, blanqueo de capitales y delincuencia asociada. Por ello, combatirlo exige una respuesta integral, sostenida y coordinada", ha manifestado el coronel.

Ambas intervenciones han tenido un recuerdo especial para las víctimas del incendio que asoló el Levante almeriense el pasado verano y sus familias. Martín ha destacado los 64 rescates y evacuaciones "al límite" realizados por el dispositivo de la Guardia Civil, así como su participación en la identificación de las víctimas, la investigación de las causas y el apoyo a los vecinos.

"Poniendo en riesgo su propia vida, agentes de esta Comandancia rescataron a personas que, casi con seguridad, habrían perecido de no haber sido localizadas", ha expresado el subdelegado.

Carvajal ha destacado también la dimensión humana del servicio y la confianza que nace del contacto cotidiano con la población. "Nuestra misión no se limita, por tanto, a combatir el delito. También consiste en generar confianza. Una confianza que se construye lentamente, servicio tras servicio, conversación tras conversación y gesto tras gesto", ha señalado.

Durante el acto, el subdelegado ha extendido su reconocimiento a todas las unidades y especialidades de la Comandancia, con el coronel Carvajal al frente y ha agradecido la cooperación con la Policía Nacional, las policías locales, las autoridades judiciales y fiscales y los servicios de emergencias.

Martín ha dedicado asimismo palabras de reconocimiento a las mujeres del Cuerpo, a las personas condecoradas y a quienes pasan a la situación de retiro. Las familias y los guardias civiles fallecidos en acto de servicio han ocupado también un lugar destacado en ambas intervenciones, que han resaltado el sacrificio compartido y la importancia de mantener viva la memoria de quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIRGEN DEL PILAR

El acuartelamiento de la Comandancia de Almería ha acogido el acto institucional central a nivel provincial con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, si bien en muchas otras localidades de la provincia, "en función de las posibilidades", se realizan actos similares de menor envergadura como muestra de agradecimiento hacía administraciones, instituciones y ciudadanía en general, según han explicado desde la Guardia Civil en una nota.

La parada militar en Almería capital ha dado comienzo a las 12,00 horas en el patio del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil.

Con anterioridad al acto castrense, se ha celebrado una misa en la iglesia de Santa Teresa de Jesús, en honor a la Virgen del Pilar, y posteriormente se han impuesto una serie de condecoraciones --en concreto, Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco-- a más de 15 guardias civiles destinados en la provincia de Almería.

Además, también se han interpuesto Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco a un capitán de navío, un oficial de la Policía Nacional y un teniente, dos sargentos y nueve guardias civiles, y una Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a un comandante de la Guardia Civil.

Seguidamente se ha hecho entrega de un premio a la Excelencia Académica Habecu-Almería 2026, con el que se reconoce al mejor expediente académico en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria de los hijos de agentes de la Guardia Civil con residencia en la provincia de Almería.

Para finalizar, se ha rendido un homenaje a aquellos guardias civiles que "dieron su vida en el cumplimiento de su deber", y se ha entonado el himno de la Guardia Civil antes de que el acto culminara con un desfile de la Unidad de Honores conformada para la ocasión.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se ha agradecido la asistencia a las autoridades de las tres administraciones presentes, que han colaborado para la realización de las actividades que han tenido lugar durante esta semana, así como a la ciudadanía que han querido acompañar a la Benemérita mostrando su "cariño y aprecio" a los guardias civiles.

Además, durante las semanas previas, la Guardia Civil ha desarrollado en distintos municipios de la provincia diferentes actividades como la exposición de fotografía 'La Guardia Civil en el Siglo XIX: Desde la creación al desastre del 98', una jornada con charlas y actividades por el día Internacional de las Personas Mayores, una ruta motera, carrera solidaria a favor de la asociación Astea, una exhibición de medios de la Guardia Civil, un triduo en honor a la Virgen del Pilar y diferentes torneos de 'frontenis', fútbol, pádel y golf.