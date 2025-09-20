El Gobierno destina 1,3 millones de euros al nuevo edificio administrativo de Macael (Almería) a través de Pirep

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en su visita al nuevo edificio administrativo de Macael. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA
El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una visita a los trabajos de mejora de rehabilitación energética que se están ejecutando en un edificio de nuevo uso administrativo destinado a distintas entidades y asociaciones en Macael, que cuenta con una inversión de 1,3 millones euros del Gobierno de España a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la visita, Martín, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Raúl Martínez, ha destacado que "gracias a este programa impulsado por el Ministerio de Transportes se ha realizado una importante actuación que redundará en un mejor servicio a los vecinos de Macael a través de este nuevo edificio administrativo" y ha señalado que desde el Gobierno de España la "prioridad" del programa Pirep es "la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal y mejorar la eficiencia energética de los edificios, tal y como se ha ejecutado en esta obra".

Las actuaciones desarrolladas en el inmueble, que una vez terminados los trabajos será sede de distintas asociaciones y entidades de Macael, han consistido en la mejora de la eficiencia energética de los locales, la mejora de la accesibilidad y en el cambio de uso a edificio administrativo. De forma específica, se han realizado las mejoras de envolventes térmicas, de instalaciones y consumos energéticos, así como actuaciones en materia de seguridad y calidad.

El inmueble se encuentra en la calle Sevilla del municipio de Macael y durante la ejecución de los trabajos de mejora se han llevado a cabo diversas instalaciones relacionadas con la eficiencia energética y tecnología LED, la instalación de placas fotovoltaicas y batería de acumulación de energía, así como instalación de climatización aerotermia y refrigeración.

