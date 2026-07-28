El Gobierno destina más de 1,1 millones a dos proyectos en El Ejido y Cuevas (Almería) que crearán nueve empleos

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del programa de Incentivos Regionales, ha aprobado ayudas por un importe total de 1.144.834 euros para respaldar dos proyectos empresariales en El Ejido y Cuevas del Almanzora (Almería), que supondrán una inversión global de 4.168.820 euros y permitirán crear nueve nuevos puestos de trabajo.

Las ayudas, aprobadas mediante un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y una orden del Ministerio de Hacienda, se enmarcan en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se conceden incentivos regionales a 97 proyectos empresariales en doce comunidades autónomas.

Según ha concretado la Subdelegación del Gobierno en una nota, las subvenciones respaldan las inversiones previstas por Ibacplast, S.L., en El Ejido, y Deretil Agronutritional, S.L.U., en Cuevas del Almanzora.

En concreto, Ibacplast desarrollará un proyecto con una inversión de 1.218.820 euros, que contará con una subvención pública de 377.834 euros y permitirá crear cinco nuevos empleos.

Por su parte, Deretil Agronutritional llevará a cabo una inversión de 2.950.000 euros, respaldada con una ayuda de 767.000 euros, que hará posible crear cuatro nuevos puestos de trabajo.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el crecimiento económico de la provincia, impulsando inversiones productivas que generan empleo de calidad, fortalecen nuestro tejido empresarial y contribuyen a la modernización de sectores estratégicos para Almería".

Martín ha señalado que los Incentivos Regionales constituyen "una herramienta esencial para favorecer la implantación y ampliación de proyectos empresariales, especialmente aquellos que incorporan innovación, mejoran la competitividad y generan nuevas oportunidades de empleo en el territorio".

En el conjunto de Andalucía, el Ejecutivo ha aprobado 23 proyectos, que recibirán 41,08 millones de euros en subvenciones y movilizarán una inversión superior a 176,5 millones de euros. Estas actuaciones permitirán crear 585 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 12.629 empleos.

El programa de Incentivos Regionales tiene como finalidad apoyar proyectos de inversión productiva que "favorezcan la actividad económica en las regiones beneficiarias, fomentando un crecimiento sostenible, la creación de empleo y la convergencia económica entre territorios".