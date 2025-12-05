El Gobierno valora la "democracia plena" y "ejemplo de europeísmo" de España por el día de la Constitución en Almería

Homenajeados en los actos por el 47º aniversario de la Constitución Española en Almería. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado este viernes con motivo de los actos por el Día de la Constitución que "con un empeño admirable y a pesar de las dificultades del camino, la España de hoy es un referente de modernidad; una democracia plena y un ejemplo de europeísmo".

La Subdelegación del Gobierno de Almería ha celebrado el acto institucional con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española, en el marco de la conmemoración de los 50 años de 'España en libertad', la etapa más prolongada de democracia y desarrollo en la historia reciente del país.

Junto a Martínez, han copresidido el evento el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y el subdelegado del Gobierno, José María Martín. Asimismo, se ha reunido a representantes institucionales, sociales, educativos, culturales, sindicales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación.

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha añadido que "corrimos el doble de rápido para llegar no sólo hasta donde otros lo habían hecho sino para ir más lejos todavía". Martínez ha asegurado que "esto es preciso que lo conozcan nuestros jóvenes que felizmente no vivieron aquella etapa desgraciada de nuestra historia ni tuvieron que emplearse en la conquista de las libertades y la democracia".

COMPROMISO CON LA "CONVIVENCIA"

Por su parte, el subdelegado ha destacado en sus palabras que "participamos hoy en un homenaje a la Constitución donde queremos agradecer lo alcanzado pero también a renovar el compromiso cívico con la convivencia, la igualdad y la dignidad humana".

Durante el evento se ha rendido homenaje a cinco personas e instituciones que han contribuido de forma relevante a la construcción de la provincia en democracia, ejemplificando los valores que recoge el Preámbulo de la Constitución, citado como eje central del acto, "el latido más íntimo de todo nuestro texto constitucional, un texto breve que describe lo que los españoles queríamos ser antes incluso de saber que lo lograríamos", ha señalado Martín.

HOMENAJEADOS

La Asociación de la Prensa de Almería ha recibido uno de los reconocimientos por su labor como "garantía de independencia, pluralidad y servicio público". José María Martín ha afirmado que "en tiempos de ruido e incertidumbre, su labor es un ancla para la sociedad. No solo cuentan lo que ocurre; contribuyen a que comprendamos quiénes somos".

Las decenas de periodistas e informadores que han trabajado en Almería a lo largo de estas cinco décadas "han garantizado esa convivencia democrática que menciona el Preámbulo de la Constitución y sin la cual no existe una ciudadanía libre", ha señalado el subdelegado en su discurso.

La Universidad de Almería ha sido distinguida como impulsora del progreso cultural, científico y económico, democratizando el acceso al conocimiento y generando oportunidades donde antes no las había. Martín ha subrayado que, de la Universidad, "han salido las generaciones mejor preparadas de la historia de la provincia" y que su trayectoria "demuestra que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar vidas y territorios".

También ha sido reconocida Adoración Antolín, primera mujer elegida alcaldesa en la provincia en democracia, por su papel pionero en la participación política femenina.

Para Martín, su figura "representa a todas las mujeres que, en estos cincuenta años, derribaron barreras silenciosas y ocuparon espacios de los que, durante demasiado tiempo, estuvieron excluidas" y ha recordado que "la igualdad real sigue siendo una tarea inacabada, pero también una conquista que avanza gracias a personas valientes".

El escritor y poeta Raúl Quinto, Premio Nacional de Narrativa 2024 por su libro 'Martinete del rey sombra', ha recibido otro de los reconocimientos por su contribución a la cultura como espacio de libertad y pensamiento crítico.

"Su obra, tan profunda como necesaria, ilumina esa otra dimensión del Preámbulo constitucional: el valor de la cultura como espacio de libertad", ha afirmado el subdelegado, que se ha referido a Quinto como una de las voces literarias más significativas de su generación.

El homenajeado Juan Miralles, presidente de la ONG Almería Acoge, ha sido reconocido a título personal por toda una vida dedicada a la protección de las personas más vulnerables. En su figura, ha subrayado Martín, "se reconoce a tantas personas anónimas que, desde el silencio, sostienen la dignidad de nuestra sociedad, en el más amplio sentido de la palabra".

LA DEMOCRACIA "SE CUIDA"

En su intervención final, el subdelegado del Gobierno ha afirmado que la celebración de estos 50 años de España en libertad "no debe verse como un punto de llegada, sino como un punto de partida" y ha advertido también que la democracia "es frágil si no se defiende cada día".

"No podemos dar nada por sentado. Las democracias se enfrentan a nuevas amenazas: la desinformación, la polarización, el descrédito de lo público, el individualismo extremo. Por eso es tan importante reafirmar hoy nuestro compromiso con la Constitución", ha dicho.

Citando el Preámbulo de la Carta Magna, Martín ha subrayado que el proyecto constitucional español "no se limitó a formular derechos", sino a "poner en marcha un modelo de convivencia que se ha construido paso a paso, generación tras generación".

El subdelegado ha recordado que "50 años después del inicio de nuestra etapa de libertad, podemos mirar atrás con orgullo y afirmar que España ha cambiado como pocas veces en su historia. Hemos progresado económicamente, hemos fortalecido nuestras instituciones, hemos ampliado derechos y hemos aprendido -a veces, con esfuerzo- que la pluralidad nos enriquece, no nos divide".

En el acto, que se ha celebrado en el salón noble de la Subdelegación del Gobierno, se ha reconocido a empleados públicos de la Subdelegación por su labor y desempeño en el ámbito de sus funciones en la Administración General del Estado en Almería.

La conmemoración del Día de la Constitución ha contado con la actuación inicial del coro infantil 'Pedro Mena' de Adra, que ha acompañado con sus voces a los más de cien asistentes hasta el comienzo del acto.