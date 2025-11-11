La Guardia Civil auxilia en El Ejido (Almería) a un hombre con hemorragia severa tras un accidente doméstico

Un agente de la Guardia Civil auxilia al hombre herido en su vivienda de Matagorda, en El Ejido (Almería). - GUARDIA CIVIL

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado en la madrugada del 10 de noviembre a un hombre de 30 años que habría sufrido un accidente doméstico y presentaba una hemorragia severa en el brazo en su domicilio de Matagorda, en El Ejido (Almería), de modo que los agentes improvisaron un torniquete antes de que fuera evacuado al hospital.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, sobre las 05,15 horas el Centro de Mando y Coordinación (062) alertó a una patrulla territorial de la Compañía de El Ejido de que una persona se encontraba gravemente herida en su vivienda.

Al llegar, los agentes observaron "abundantes restos de sangre en el suelo" y localizaron al hombre en la cocina. El herido, en estado de "gran nerviosismo", les pidió ayuda y manifestó que "estaba perdiendo mucha sangre".

Los guardias civiles comprobaron que presentaba una profunda herida en el antebrazo con una hemorragia activa, por lo que, mientras solicitaban la asistencia sanitaria urgente, improvisaron un torniquete "utilizando camisetas limpias y un cinturón con el fin de detener la pérdida masiva de sangre".

Durante la asistencia, el varón perdió el conocimiento en varias ocasiones y los agentes iniciaron la preparación para una evacuación inmediata al exterior de la vivienda.

La ambulancia llegó hasta el lugar y el personal sanitario recibió información sobre las maniobras aplicadas por los agentes. Los servicios sanitarios confirmaron que la rápida actuación de la Guardia Civil "fue decisiva para evitar una hemorragia fatal".

El varón auxiliado, fue trasladado al hospital para recibir atención especializada debido a la profundidad del corte y a la presencia del cristal incrustado.