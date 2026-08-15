La Guardia Civil incrementa la atención en su Central Operativa de Servicios de Almería durante el periodo estival

La Guardia Civil incrementa la atención en su Central Operativa de Servicios durante el periodo estival. - GUARDIA CIVIL DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central de Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, responsable de la atención permanente (24 horas al día) del teléfono de emergencias (062) y de la coordinación, dirección y seguimiento de los servicios que desarrolla la Guardia Civil en la Provincia de Almería, aumenta significativamente su actividad durante el periodo estival de verano.

Dicha unidad es el verdadero Centro de Mando y Control de la respuesta operativa de la Institución en la provincia. Según ha informado el instituto armado en una nota, la demarcación territorial donde tiene presencia la Guardia Civil en la provincia de Almería, con más de 500.000 habitantes, durante la temporada estival de verano, tiene un notable incremento poblacional vinculado al turismo, que de igual manera aumentan las actividades de eventos y fiestas.

A su juicio, estas circunstancias repercuten directamente en la actividad que desarrolla la Guardia Civil en la provincia y por lo tanto de la Central Operativa de servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, que debe intensificar su análisis, control y seguimiento de las actuaciones que se producen.

Este incremento se traduce en una mayor gestión de las llamadas de emergencias que se reciben a través del teléfono (062), un mayor número de expedientes vinculados a los organismos de emergencias de 112 y 061 y Salvamento Marítimo, la coordinación y seguimiento de las incidencias con las unidades en línea de servicio o los apoyos externos de Guardia Civil que deben ser gestionados (especialistas en desactivación de explosivos, helicópteros, especialistas de rescate y salvamento en montaña, etc.).

En la misma línea de atención y respuesta debe adoptarse en el ámbito de violencia de genero a través del Centro Cometa, o la gestión de un mayor número de incidentes vinculados al aumento de riegos en incendios.

Estos en ocasiones obligan a un seguimiento y atención que se desarrollan durante varios días. A este incremento se añaden las atenciones a ciudadanos que demandan asesoramientos, consultas, o diferentes incidencias y las gestiones vinculadas a la plataforma Alertcops, que se extiende en los cerca de 3.400 kilómetros cuadrados de la provincia de Almería por el 95% del territorio.

Asimismo, el (COS) también se relaciona directamente con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), para el apoyo entre otras cuestiones en la logística de índole policial, como ocurre con la gestión como residuo de la gasolina intervenida en las operaciones de abastecimiento a las embarcaciones ilegales de alta velocidad (EVA).

Este aumento de la actividad desarrollada por el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Almería, durante el periodo estival, incrementa las llamadas recibidas a través del teléfono de emergencias (062) en un 14%, la gestión y registro de expedientes Séneca en un 11% y otras gestiones con distintos organismos, entidades, centrales de alarmas, etc, en más de un 12% a nivel global.

El Centro Operativo de Servicios (Central COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, para el desarrollo de sus cometidos diarios, utiliza más de una decena de aplicaciones, bases de datos y plataformas informáticas, entre las que destacan, el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) herramienta esencial para el desempeño operativo, la seguridad ciudadana y la atención al ciudadano, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) sistema tecnológico para la vigilancia de las costas en tiempo real, el Sistema de Seguimiento Integral (VIOGEN) sistema que en coordinación con el Centro Cometa ofrece un seguimiento a las incidencia vinculadas al ámbito de violencia de género y la plataforma Alertcops, app disponible para que todos los ciudadanos puedan alertar de manera inmediata a los servicios de emergencia de cualquier tipo de incidente, seguimiento de incidencias y una gran número de opciones para mejorar la seguridad de la ciudadanía.

Dicho centro operativo, como celebro de la respuesta operativa de la Guardia Civil en la provincia es el principal responsable de asegurar la respuesta más eficaz para los miles de patrullas que en esta época estival prestas sus servicios en la provincia de Almería.