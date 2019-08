Guirao afea al PP de Almería que haga "propaganda" con Los Millares y la declaración de Patrimonio de la Humanidad

Publicado 16/08/2019 18:22:15 CET

PULPÍ (ALMERÍA), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha reprochado al PP que haya hecho de la solicitud para que se declare el yacimiento arqueológico de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar (Almería), como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco una "iniciativa propagandística" y le ha instado a encuadrar la inicitiva en "su terreno, el de la ciencia y la historia, y no en el terreno político".

"Es claramente una iniciativa propagandística porque el proceso que se sigue no es este, no es así", ha indicado al ser preguntado por la Proposición no de Ley impulsada por el PP provincial en el Congreso pidiendo el apoyo del Gobierno a que este enclave logre esa catalogación.

Guirao ha apuntado que la Unesco "solo permite una candidatura por país al año" y ha remarcado que se designa en el seno del Consejo de Patrimonio, donde tienen representación ministerio y comunidades autónomas "aunque desde hace muchos años el Gobierno respeta el criterio de estas últimas".

Ha precisado, en esta línea, que la inclusión de un monumento en esta lista "tiene siempre un origen cultural y científico y no político" aunque necesite el "impulso" desde ese ámbito, por lo que ha instado a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a que elabore el "expediente correspondiente" y lo lleve al Consejo de Patrimonio "si así lo considera aunque hay candidaturas aprobadas hasta 2022".

"Yo ya hablé con la consejera Patricia del Pozo y le dije: oye, habla con los tuyos y explícales cuál es el mecanismo, y también hablé con ella para que intentase sacar este tema de la confrontación política ya que la declaración de Patrimonio de la Humanidad es muy seria y requiere de un compromiso claro de conservación con criterio", ha trasladado.

El ministro ha señalado, en esta línea, que, una vez el expediente esté "sustanciado", desde el Congreso "no tendremos problema en votar a favor pero ahora es muy prematuro" ya que, según ha apuntado, la Junta de Andalucía tiene "pendientes" lo expedientes del paisaje del Olivar de Jaén o el conjunto monumental de Itálica, en Sevilla, "y tiene que priorizar".

Al hilo de esto, ha encuadrado la iniciativa de Diputación en el hecho de que su presidente, Javier Aureliano García, es "diputado nacional y rival en el Congreso ya que yo soy diputado pro Almería", por lo que, a su juicio, "es una declaración más de tipo político que de cuestión de fondo".

"Bienvenido el PP al interés por Los Millares pero hay que llevarlo a su cauce, al terreno que es el suyo, el de la ciencia y la historia, y no el de la política", ha concluido.