Hallado el cadáver de un hombre en una playa de Níjar (Almería)

NÍJAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en la mañana de este jueves en una playa del municipio almeriense de Níjar.

Según han informado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 10,50 horas, cuando una persona alertó sobre la presencia de un varón "ensangrentado" en la playa.

La sala coordinadora alertó a efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como la Guardia Civil. Por su parte, la Benemérita ha confirmado el hallazgo del cadáver y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.