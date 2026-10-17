Un herido grave y varios leves por armas de fuego en un enfrentamiento entre varios grupos en Pechina (Almería)

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PECHINA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

Un herido grave por arma de fuego y varios heridos leves por determinar en un enfrentamiento entre varios grupos en la localidad almeriense de Pechina en la madrugada de este viernes.

Tal y como ha concretado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, se trata de un nuevo enfrentamiento con armas de fuego en la provincia almeriense, tras el acontecido en el barrio de la Pescadería de la capital de la provincia, saldado con una detención hasta el momento.

En contexto, se trata de un tiroteo que se ha producido en el marco de enfrentamiento entre diversos grupos, aún sin conocimiento de detenciones de integrantes de los mismos.