Herido un legionario durante un ejercicio de fuego real en el campo de maniobras de Viator (Almería)

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un legionario ha resultado herido en la tarde de este jueves durante la realización de un ejercicio de fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de la base militar de Viator (Almería).

Según ha indicado Defensa en un comunicado, el legionario pertenece a la VII Bandera Valenzuela. El mismo fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital para ser tratado de urgencia.

El accidente se ha producido pocas horas después de la visita este mismo jueves de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al campo de maniobras de las instalaciones del Ejército, donde a principios de este mes falleció un soldado y otro resultó gravemente herido tras el estallido de una granada.

Por su parte, desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han lamentado este nuevo accidente que, según sus datos, se ha producido por una nueva deflagración o explosión durante el desarrollo de unas prácticas.

"Un legionario resultó herido al manipular, presuntamente, una pértiga con cordón detonante, sufriendo heridas de extrema gravedad en ambas manos", han precisado a partir de la información facilitada por sus asociados.

Desde ATME han trasladado su "más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad" al tiempo que han destacado "el riesgo inherente y constante que conlleva la profesión militar debido al manejo diario de armamento, explosivos, vehículos especializados y otros materiales peligrosos".

En este sentido, ha reclamado "de manera urgente y firme" al Gobierno y al Ministerio de Defensa que actúen "de inmediato" para el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.