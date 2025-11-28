El militar herido en Viator (Almería) se recupera tras perder una mano y parte de la otra

Un legionario maneja un artefacto durante una exhibición de fuerza en Viator (Almería). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El legionario de 20 años herido durante la tarde de este jueves al sufrir un accidente durante unas prácticas con fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de la base militar de Viator (Almería) se recupera fuera de peligro en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) de Almería donde ha tenido que ser intervenido de urgencia.

Fuentes próximas al perjudicado han confirmado a Europa Press que el soldado ha perdido una mano y algunas falanges de la otra a causa de la explosión de un artefacto que manipulaba. Presuntamente, y según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), manejaba una pértiga con cordón detonante en el momento de los hechos.

El legionario perteneciente a la VII Bandera Valenzuela se mantiene en la unidad de cuidados intensivos (UCI) aunque se espera que pueda pasar a planta en los próximos días dada su evolución favorable.

El accidente tuvo lugar pocas horas después de la visita a la base de la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde el pasado 31 de octubre falleció por el estallido de una granada el caballero legionario Daniel Ruiz Mateo y resultó gravemente herido el soldado de la misma unidad Alejandro Carvajal Povedano, también ha sido visitado por la ministra ya que sigue ingresado en el hospital.

Por su parte, desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han lamentado este nuevo accidente que, según sus datos, se ha producido por una nueva deflagración o explosión durante el desarrollo de unas prácticas.

Desde ATME han trasladado su "más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad" al tiempo que han destacado "el riesgo inherente y constante que conlleva la profesión militar debido al manejo diario de armamento, explosivos, vehículos especializados y otros materiales peligrosos".

En este sentido, ha reclamado "de manera urgente y firme" al Gobierno y al Ministerio de Defensa que actúen "de inmediato" para el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo.