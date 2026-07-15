Hiere con una escopeta de balines a una abogada que le ganó un juicio en El Ejido (Almería)

EL EJIDO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)
Una abogada ha resultado herida leve este miércoles después de que un hombre le disparara con una escopeta de balines en El Ejido (Almería), presuntamente como represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra él.
El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 9,30 horas una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo en la calle Granada del municipio, por lo que ha dado aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.
La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia, pese al carácter leve de las lesiones. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha confirmado la detención del autor ni han trascendido más datos sobre su identidad.