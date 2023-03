Los hoteles de Almería prevén superar el 75% de ocupación en Semana Santa pese a la falta de turismo extranjero

ALMERÍA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Almería prevé alcanzar una ocupación por encima del 75 por ciento durante la próxima Semana Santa, especialmente en la zona de costa, a pesar de la falta de visitantes extranjeros, lo que ha motivado que una parte de los establecimientos ubicados en zonas de mayor afluencia turística como Mojácar, El Toyo en Almería capital o Roquetas de Mar hayan descartado reabrir sus instalaciones hasta que se aproxime la época estival.

El presidente de la asociación provincial del hosteleros de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, ha explicado a Europa Press que, por el momento, las previsiones apuntan a un 65 por ciento de plazas ocupadas durante la primera mitad de la Semana Santa con un incremento hasta el 85 por ciento para los días festivos, si bien podría alcanzar el 90 por ciento en función de las reservas de última hora y la climatología.

"Esperemos que el tiempo nos acompañe y la gente quiera venir", ha indicado el presidente de la patronal hostelera, quien ha indicado que algunos hoteles han comenzado a abrir progresivamente sus instalaciones mientras que otros no lo harán ante la falta de demanda, principalmente extranjera. "Si el turismo internacional falta, a algunos no les merece la pena poner en marcha un hotel para una semana", ha observado.

Desde Ashal se han expresado las dudas que aún generan algunas rutas aéreas que comenzarán a funcionar a partir de esta semana o la primera semana de abril al no saber qué ocupación tendrán y si serán suficientes para cubrir la oferta hotelera que no llena el turismo nacional; un aspecto en el que ha coincidido el presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Roquetas de Mar, Francisco García, al apuntar la falta de conexiones con el mercado internacional, el cual "no se ha recuperado".

"Tener ocupaciones por encima del 90 por ciento sería lo razonable en la zona, como media de toda la semana", ha indicado García quien estima que Roquetas de Mar ofrecerá en Semana Santa entre 14.000 y 15.000 plazas hoteleras pese a que "quedarán cerrados cuatro o cinco hoteles", de modo que, con un pronóstico climatológico favorable, confía en las reservas de última hora con una predilección por los días festivos permitan acercarse a la máxima ocupación.

De momento, los datos que maneja la patronal hotelera apunta a unos primeros meses de 2023 que superan a los que se tuvieron en 2019, lo que unido a otros factores como la estabilización de precios en combustibles pueda llevar a tener una buena temporada. "Los días de Semana Santa son una referencia para el mes de julio y es relevante para el sector", ha apuntado.

La parte social también ha reclamado planes y estrategias que consigan mejorar la afluencia turística de forma continua para la mejora del empleo ya que este invierno "no han abierto ni la mitad de los hoteles que suelen abrir en esta temporada", principalmente por la falta de establecimientos acogidos al Imserso, según ha indicado la secretaria provincial del Sector de Hostelería y Turismo de UGT, Ana Belén López.

"El turismo en Almería es una fuente de ingresos que no está bien aprovechada", a juicio de López, quien a la falta de turismo internacional añade los problemas en infraestructuras de transporte y de ayudas para que los hoteles puedan "abrir más tiempo" y, con ello, ofrecer un empleo "más estable" y "de mayor calidad". "Mojácar es un punto de referencia para casi todo el turismo nacional y tener más vuelos nacionales permitiría abrir todo el año y mantener el empleo", ha observado.

Según los cálculos de UGT, en torno a 15 grandes hoteles de la provincia han iniciado su apertura o abrirán de nuevo en estos días para la temporada de Semana Santa, aunque ello no llevará aparejado, de momento, la incorporación de todos los trabajadores en condición de fijo-discontinuo, que quedan a demanda de las empresas conforme a los días de mayor afluencia. "No tenemos seguridad a la hora de tener este tipo de trabajo", ha lamentado.