Huércal de Almería intensifica este verano los controles contra los excrementos de perro tras imponer 27 sanciones

Recogida de muestras dentro de la campaña 'ADN Canino' en Huércal de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huércal de Almería va a reforzar durante los meses de junio, julio y agosto la campaña 'ADN Canino', después de imponer 27 sanciones a propietarios de perros por no recoger los excrementos de sus mascotas en la vía pública.

La medida incluirá más controles en zonas verdes, parques, áreas caninas y espacios con mayor tránsito de mascotas. Las sanciones por este tipo de incumplimientos pueden alcanzar los 2.000 euros, según ha recordado el Consistorio en una nota.

La iniciativa, implantada en el municipio en 2025, permite identificar a los propietarios mediante el análisis genético de las heces y su comparación con la base de datos municipal.

Desde la puesta en marcha del sistema, el Ayuntamiento ha analizado decenas de muestras recogidas en distintos puntos de Huércal, lo que ha permitido localizar a personas responsables de incumplimientos de la ordenanza municipal y tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.

Además de la retirada de excrementos, la normativa contempla otros deberes para los propietarios de animales, entre ellos la limpieza de los orines y la inscripción de los perros en el registro genético municipal.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha recalcado que "el objetivo de esta medida no es recaudar, sino conseguir unas calles más limpias y fomentar el respeto y la convivencia entre vecinos".

En esta línea, ha recordado que "la inmensa mayoría de propietarios de mascotas cumple con sus obligaciones", si bien ha advertido de que quienes no lo hagan "deben saber que existen mecanismos para identificarlos y sancionarlos".

La campaña 'ADN Canino' forma parte de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para promover la tenencia responsable de animales y facilitar la identificación de mascotas en caso de pérdida o abandono.