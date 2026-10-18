Huércal de Almería proyecta nuevos juegos infantiles en tres zonas del municipio por medio millón de euros

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HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería) ha sacado a licitación por 500.000 euros las obras para instalar nuevos juegos infantiles en el parque de El Potro, la calle Erasmo de Rotterdam y el camino de El Palomar.

El proyecto contempla torres de hasta más de ocho metros de altura, toboganes, columpios y circuitos de obstáculos, con un plazo de ejecución de tres meses.

Según recoge la documentación del proyecto, consultada por Europa Press, las actuaciones permitirán crear y mejorar espacios de ocio infantil en estas tres ubicaciones, que "carecían de instalaciones en condiciones de seguridad".

Una de las principales intervenciones se llevará a cabo en el parque de El Potro, situado en la calle Sevilla, donde se instalará una gran estructura de juegos de madera con forma de cúpula, de casi seis metros de altura, que contará con redes para trepar, escaleras colgantes, una hamaca y cuerdas. Este juego estará destinado a niños a partir de seis años y tendrá capacidad para un máximo de 50 usuarios.

El espacio contará además con columpios dobles y de tipo nido, un columpio pendular para ocho usuarios y un circuito de obstáculos con troncos, cuerdas, puentes colgantes y otros elementos para poner a prueba el equilibrio y las habilidades físicas de los menores.

También se instalarán dos conjuntos de torres infantiles, uno de ellos conectado mediante una pasarela de madera y otro con una pértiga oscilante que permitirá pasar de una estructura a otra. El parque tendrá un suelo de arena de río y quedará delimitado por un cerramiento metálico de dos metros de altura.

Por su parte, la zona infantil de la calle Erasmo de Rotterdam incorporará una torre de grandes dimensiones, de unos 8,5 metros de altura, con cuatro plataformas situadas a distintos niveles, redes de cuerda para acceder a la parte superior y dos grandes toboganes tubulares que rodearán la estructura.

En el camino de El Palomar se colocará un conjunto formado por dos torres de aproximadamente cinco metros de altura, conectadas mediante cuerdas para trepar, con acceso a través de una red inclinada y una escalera de caracol. La instalación incluirá dos toboganes, un columpio doble y dos balancines de muelle.

Asimismo, las obras contemplan la retirada de pavimentos deteriorados, la preparación del terreno y la instalación de suelos de caucho en diferentes colores en las zonas de Erasmo de Rotterdam y El Palomar, además de carteles informativos con las edades recomendadas y las normas de uso de los juegos.