Identifican a un propietario de doce de las cien vacas que pastaban sueltas por Bayárcal (Almería) causando destrozos

BAYÁRCAL (ALMERÍA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han conseguido identificar al propietario de al menos doce de las cien vacas que desde hace meses pastaban sin vigilancia ni control en el término municipal de Bayárcal (Almería) causando destrozos en las vegas de unos 40 vecinos de la localidad en las que se adentraban por las noches, lo que obligó a los responsables locales a actuar para tratar cercar las reses.

El alcalde de Bayárcal, Jacinto Navarro, ha confirmado que, de las 23 reses que pudieron ser conducidas hasta una finca de unos 5.000 metros cuadrados con ayuda de algunos de los pastores de la localidad, una docena de ellas poseían una chapa identificativa conocida como crotal que ha permitido dar con su propietario, un vecino de un pueblo colindante de Granada con el que se comunican a través del Parque Natural de Sierra Nevada.

A pesar de haber sido identificado, el dueño de las vacas no se ha puesto en contacto con el Consistorio. "El propietario no parece, sabemos que tiene conocimiento de que el ganado está aquí, pero no ha dado señales", ha indicado en declaraciones a Europa Press el primer edil bayarquero, quien ha incidido en que el evitar recuperar las reses no lo eximiría de sus responsabilidades ante los daños causados.

Así, el alcalde ha apuntado que el resto de las vacas que han sido conducidas hasta el cercado están sin identificar aunque todas ellas se encuentra en buen estado, según ha podido certificar además responsables de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Almería, que se desplazaron a la localidad este pasado lunes.

De este modo, se trabaja de cara a conseguir ordenar el resto del ganado que se encuentra aún por las inmediaciones del pueblo, ya que los animales se han "asalvajado" y huyen ante la presencia de las personas, por lo que aún no ha sido posible contenerlos en un único espacio.

De forma paralela, desde el Ayuntamiento se mantienen las gestiones encaminadas a embargar el ganado si ninguno de sus propietarios lo reclama, para lo que se preparan ya los correspondientes requerimientos. Cabe recordar que el pasado día 3 el Ayuntamiento ya hizo la publicación de un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería por el que hacía un llamamiento al dueño de las cabezas para que se personara y se hiciera cargo de la reses.

Las vacas, que se encontraban divididas principalmente en dos grupos de 40 y 60 ejemplares, han estado pastando sin supervisión alguna por la zona desde finales del pasado mes de octubre, de modo que durante su incursión en las vegas han provocado destrozos en cultivos, riegos por goteo o balates de cultivo, entre otros elementos. Asimismo, ha causado inconvenientes a los ganaderos caprinos y ovinos de la zona, al acabar con los pastos que escasean, además, a causa de la falta de precipitaciones.

Ante esta situación, se puso en marcha una denuncia colectiva con todos los vecinos que han resultado afectados, por lo que se está a la espera de que un perito agrícola pueda realizar una tasación exacta de los desperfectos.