Incautan 230 plantas de marihuana en una vivienda del barrio de Los Almendros (Almería) tras una comprobación del padrón

Plantación de marihuana en una vivienda del barrio almeriense de Los Almendros. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha intervenido 230 plantas de marihuana en una vivienda del barrio de Los Almendros, donde los agentes descubrieron la plantación cuando habían acudido a realizar una comprobación del padrón municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos ocurrieron en la mañana del martes en una vivienda de la calle Rocío. Al llegar, los agentes encontraron la puerta entornada y, tras golpearla con la mano, esta se abrió y dejó a la vista un habitáculo que estaría destinado al cultivo y plantación de marihuana.

En su interior había numerosas macetas con plantas en avanzado estado de crecimiento, máquinas de aire acondicionado, focos de luz y otros enseres utilizados para este tipo de cultivos.

En ese momento, bajó de la parte alta de la casa un hombre de 44 años, --motivo inicial de la presencia policial-- que negó tener algo que ver con la plantación, mientras que vecinos de las inmediaciones comenzaron a concentrarse en torno a la vivienda.

Mientras los agentes esperaban la llegada de refuerzos, escucharon un trasiego en el interior del domicilio y observaron que unos desconocidos habían accedido por la puerta trasera para cortar la plantación.

La llegada de otro agente provocó su huida, tras lo que arrojaron las bolsas de marihuana junto a la puerta de un casetón prefabricado situado a espaldas de la vivienda.

Posteriormente, el propietario de la caseta se personó en el lugar y afirmó que no había nada en su interior, al tiempo que solicitó a los agentes una orden judicial para entrar. No obstante, desde una ventana los funcionarios policiales observaron materiales utilizados para el pesaje de droga y otros destinados al cultivo y tráfico de estupefacientes.

Los agentes comprobaron además que la vivienda se encontraba dividida en varias secciones, tanto en la planta alta como en la baja, en las que localizaron las plantas de marihuana, doce lámparas de luces led, un extractor, tres ventiladores y un compresor de aire acondicionado. Todo quedó requisado.