El Infoca mantiene 34 efectivos y dos autobombas para extinguir los incendios de Los Gallardos y Laujar (Almería)

Efectivos del Plan Infoca durante las labores de remate y liquidación en una zona afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca mantiene desplegado este lunes un dispositivo terrestre formado por un total de 34 efectivos y dos vehículos autobomba en los incendios forestales de Los Gallardos y Laujar de Andarax (Almería), que permanecen controlados mientras continúan las labores para lograr su completa extinción.

Según la última actualización publicada por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el dispositivo asignado a cada uno de los dos incendios cuenta con 17 efectivos y una autobomba.

En Los Gallardos, el incendio se declaró durante la tarde del jueves 9 de julio y quedó controlado a las 18,15 horas del lunes 13, después de calcinar unas 7.000 hectáreas repartidas entre ese municipio, Bédar, Antas y Lubrín.

El fuego causó la muerte de 13 personas, doce de ellas localizadas en la superficie afectada y una mujer británica de 93 años que falleció posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas a consecuencia de las heridas sufridas. Hasta el pasado viernes, se habían entregado a sus familias los cuerpos de ocho víctimas, mientras que los cinco restantes permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Almería.

El dispositivo ha mantenido durante los últimos días las labores de vigilancia, remate y liquidación de los puntos calientes para evitar reproducciones.

Por su parte, el incendio de Laujar de Andarax se declaró a las 16,50 horas del sábado 18 de julio en el paraje de La Capacidad. El dispositivo inicial movilizó doce medios aéreos, 60 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica, mientras que el servicio de extinción indicó que el fuego afectaba aparentemente a una zona forestal, "sin amenaza aparente a zonas urbanas".

El Plan Infoca dio por controlado el incendio sobre las 22,00 horas de ese mismo sábado, poco más de cinco horas después de su declaración. Los efectivos han continuado desde entonces con las tareas de remate y liquidación hasta lograr su completa extinción.