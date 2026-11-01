Intervenida una narcolancha cargada con casi 3.000 litros de gasolina una playa de Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de una 'narcolancha' intervenida por la Guardia Civil en Almería. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han intervenido una narcolancha cargada con casi 3.000 litros de gasolina almacenados en petacas que se encontraba abandonada en una playa de la costa de Roquetas de Mar (Almería).

Según ha adelantado la Voz de Almería y han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, agentes de la Benemérita localizaron una embarcación varada en la playa de Las Palmerillas sobre las 7,00 horas de la mañana de este pasado sábado, 31 de octubre, que cargaba con casi 3.000 litros de gasolina.

Fuentes de la Guardia Civil ha detallado que tras la llegada de los agentes a la playa de Las Palmerillas, en la zona no había ni rastro de los tripulantes de la embarcación, que fue remolcada posteriormente por una patrullera del Servicio Marítimo hasta sus dependencias.