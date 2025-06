La investigación por el crimen de Adra (Almería) cumple una semana sin detenidos y con mensajes cruzados entre clanes

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigación por el presunto homicidio de un joven de 22 años del 'clan de Los Lateros' en la barriada de Puente de Río de Adra (Almería) y el posterior incendio de cuatro viviendas pertenecientes a las familias del 'clan de Los Saúles', que se marcharon de las mismas tras los hechos, permanece abierta sin detenidos y con un cruce de mensajes en redes sociales entre representantes de las familias implicadas, los últimos de ellos dirigidos expresamente al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y al alcalde de Adra, Manuel Cortés.

A preguntas de los medios de comunicación, el subdelegado de Gobierno ha señalado este lunes que la investigación en relación al crimen, que se habría iniciado a raíz de quejas por el volumen de la música que había puesto la víctima, trata de "esclarecer los hechos definitivamente" para así "poner a disposición judicial al autor o autores" de los mismos.

Si bien se identificó inicialmente a una varón de casi 60 años del 'clan de Los Saúles' como autor material de los hechos, la Guardia Civil no ha determinado oficialmente quién habría sido la persona que disparó la escopeta con la que se produjo el homicidio, toda vez que tampoco han señalado a otros identificados.

De otro lado, Martín ha apuntado las labores de coordinación que se dan entre Guardia Civil y Policía Local de Adra para tratar de "garantizar" la "seguridad" en la zona donde, a la madrugada siguiente del crimen, ardieron cuatro viviendas y donde también, a los dos días posteriores, ardió un vehículo aparcado junto a la parroquia.

"Seguimos trabajando en la investigación y, por supuesto, en garantizar una cuestión tan básica como la seguridad ciudadana", ha recalcado el subdelegado quien, en cualquier caso, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que "no descansan en su labor", según ha recalcado.

"UN ACCIDENTE"

Por su parte, miembros del 'clan de Los Saúles' han lanzado varios mensajes en vídeo a través de la red social TikTok en el que apuntan que los hechos acaecidos el pasado lunes se enmarcan en un "accidente" al tiempo que reclaman a las autoridades que faciliten medios para que los miembros de la familia puedan regresar a sus viviendas o tener compensaciones por ellas para instalarse en otros municipios.

"Tenemos 22 hijos y estamos tirados en la calle", apunta uno de los interlocutores que se presenta como miembro del clan, quien asegura que "Los Lateros se han ido de Adra" y que no quieren "más represalias", al tiempo que muestra la intención de las familia de regresar a la zona.

'Los Saúles', que también intercambiaron durante la pasada semana varios mensajes de audio de WhatsApp con el 'clan de los Lateros' que obran en poder de la Guardia Civil para su verificación e investigación, han trasladado públicamente a las autoridades su intención de volver a la barriada frente a cualquier tipo de consecuencia.

"Si ustedes no meten mano a esto, yo no quiero más desgracias por mi parte y por la de mi familia, no van a pasar. Si ellos quieren tomar justicia por sus manos, que la tomen", han advertido ante la posibilidad de nuevas represalias ante la intención de regresar a las casas en un plazo de "48 horas", como formar de reclamar seguridad para evitar nuevos altercados.