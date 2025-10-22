Investigan el atropello mortal al conductor de un patinete en Huércal de Almería tras identificar el vehículo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello mortal a un joven de 20 años de edad que falleció este martes tras ser embestido por un vehículo, que ha sido identificado, mientras circulaba en patinete por una vía intermunicipal entre Huércal de Almería y Viator (Almería).

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que los agentes trabajan para reconstruir la secuencia de hechos que tuvo lugar sobre las 4,15 horas de la madrugada en la carretera A-1000, a la altura del puente de Viator en sentido Almería.

En este sentido, los agentes tienen identificado el vehículo que habría alcanzado al patinete, el cual permaneció en el lugar de los hechos. No obstante, desde Guardia Civil no han precisado si el conductor fue sometido a los pertinentes test de alcohol y drogas ni se produjo algún arresto al respecto.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y personal de mantenimiento.

El joven fue trasladado al Hospital Torrecárdenas, donde finalmente falleció a causa de sus heridas pasadas las 13,00 horas, esto es, unas nueve horas después de que se produjera el atropello.