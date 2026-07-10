IU traslada su pésame por las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería) y pide "proteger el campo andaluz"

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. - IU

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha trasladado este viernes, en nombre de la organización, su pésame a las familias y personas allegadas de las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería), así como su solidaridad con todas las personas afectadas.

"Hoy Andalucía vive un día de enorme dolor. Queremos trasladar todo nuestro cariño y acompañamiento a las familias de las víctimas y mantener la esperanza de que las personas que continúan desaparecidas puedan ser localizadas con vida", ha señalado en una nota de prensa.

El dirigente de IU Andalucía ha mostrado también su reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Infocs, a los servicios de emergencia, al personal sanitario, a los cuerpos de seguridad y a todas las personas que están participando en las labores de extinción, evacuación y atención a la población.

"El trabajo de quienes se juegan la vida para proteger nuestros pueblos, nuestro campo y a nuestra gente es sencillamente impagable. Andalucía tiene una deuda de gratitud con los trabajadores y trabajadoras del Infoca, que necesitan reconocimiento, estabilidad, plantillas suficientes y todos los medios necesarios", ha afirmado.

Valero ha advertido de que los incendios "no solo destruyen territorio, sino que golpean directamente a la agricultura, la ganadería, los pequeños municipios y a miles de familias que viven del campo".

En este sentido, el coordinador de IU Andalucía ha defendido que proteger el campo "exige políticas públicas durante todo el año". "Defender el campo no es aparecer cuando llegan las llamas. Es invertir en prevención, cuidar nuestros montes, apoyar a agricultores y ganaderos, garantizar servicios públicos en los pueblos y mantener vivo el medio rural", ha subrayado.

Valero ha recordado que la crisis climática "está provocando incendios cada vez más frecuentes, intensos y difíciles de controlar". "Estamos solo al comienzo del verano y ya estamos comprobando las consecuencias dramáticas de una nueva normalidad climática que exige medidas extraordinarias", ha advertido.

"Ahora es el momento del acompañamiento a las familias, del apoyo a los servicios de emergencia y de la colaboración institucional. Después tendremos que trabajar para que el campo andaluz esté más protegido y para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse", ha concluido.